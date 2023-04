Una exposición que presenta el talento de artistas del municipio Santo Domingo Oeste desde la estación María Montez de la línea 2 del Metro

Desde el 28 de marzo hasra el 7 de abril, la exposición de arte “Expresiones”, presentada desde la estación María Montez en la línea 2 del Metro de Santo Domingo, busca impulsar el arte y el talento de artistas del Municipio de Santo Domingo Oeste.



La exposición está compuesta por obras de arte de 22 artistas, la mayoría provenientes del municipio de Santo Domingo Oeste y las demás, son de invitados especiales de otras demarcaciones, que buscan expresar su arte al público a través de sus pinturas.



Rigoberto Germán, quien es el coordinador de la exposición, habló para elCaribe sobre la esencia de “Expresiones” y las intenciones que hay detrás de darlas a conocer al público.



“Lo que tienen en común es que cada artista tiene algo que expresar, el propósito de la exposición es primero difundir el arte en todo el municipio y segundo, reunir a todos los artistas que están dispersos y escondidos, que tengan un espacio donde exponer sus obras”, explicó.



Cada obra relata lo que cada artista quiere expresar, como lo que le inspira, lo que le gusta o simplemente lo que quieren contar de sus historias.



En el caso de Rigoberto, sus expresiones artísticas van tras resaltar y reconocer a figuras que se han destacado desde el Municipio de Santo Domingo Oeste en distintas áreas como la música, el arte y el deporte.



“Tengo un proyecto que resalta los personajes más relevantes del municipio, que se destacaron en deportes, música, y todas las áreas. Comencé con música. De allá salió Cuco Valoy, Chechy Abreu, entre otras figuras. Actualmente tengo el retrato de Cuco Valoy, que se va a ir en una exposición individual que voy a tener”, explicó.



Entre los demás artistas que presentan sus obras al público, se encuentran: Belkys Moquete, Karina Croussett y Juan Feliz…

Más de 20 artistas forman parte del comité Arte Oeste RD que busca impulsar el talento del municipio. Lo que guardan en común las obras de arte, es que son expresiones de los artistas participantes. Artistas de SDO quieren un espacio donde presentar sus exposiciones de manera fija. Rigoberto Germán al lado de una de sus fotografías en “Expresiones”.

Isabel García, Edgar Valerio, Rubén Martínez, Daisy Campusano, Yvette Cepeda, Yudelkis Castro, Lucas Peña, Víctor Fermín, Víctor De Jesús, Luis Heredia, Fei, Cristian Matos, Bartola Castaños, John Ventura, José Luis Henríquez, Sterlign Vázquez, Valentín, Edwin López y Roberto Ogando.



Entre las obras de arte, las expresiones artísticas llevan a los visitantes en un recorrido que va más allá del arte, viajando por los recuerdos, lugares patrioticos de nuestro país, figuras importantes, la infancia y colores.



Presentar sus obras en este espacio es beneficioso, por varios factores que hacen que la gente pueda llegar más fácil para apreciar estas pinturas.



“Hemos aprovechado el apoyo y el aporte de Cultura Metro para ese propósito, porque hay personas que no tienen la oportunidad de apreciar una buena pintura de un artista. Este es un buen espacio, primero porque transitan muchas personas, segundo, porque está en un lugar céntrico y todos lo pueden ver”.



Un espacio para el arte en SDO



Pero el objetivo de Rigoberto, que también forma parte de una asociación de artístas del municipio, llamado Arte Oeste RD, no solo se limita a presentar las obras en este espacio.



Expresó a elCaribe, que junto a los demás miembros de este proyecto, buscan conseguir un espacio cultural donde puedan exponer sus obras al público de manera fija.



Proponen un espacio que sea auspiciado por el Estado y apoyado por las empresas que respalden el arte dominicano.



“El propósito de esto es conseguir la casa de la cultura y necesitamos del apoyo de las instituciones gubernamentales. Un espacio como este lo necesitamos, ya sea en una de las estaciones del metro que se está construyendo en los Alcarrizos u otro lugar al que sea fácil llegar y esté al alcance de la ciudadanía. Esperemos que esto les llegue a las instituciones encargadas de propiciar eso”, propuso el artista.



Con este espacio se estima que no sólo se fomentará la apreciación artística en el país, especialmente en es municipio, sino que también, será parte de una motivación para que otros artistas compartan su talento.



La preocupación de Rigoberto lo hacen extenderse a hablar de la falta que hacen estos espacios culturales, señala que lamentablemente, el arte en este país y en su municipio, no es apreciado como se merece, y lograr que eso cambie, es el legado que quiere dejar como artista.



“El legado que quiero dejar es aportar para que el arte sea apreciado como en otros países, que se pueda difundir y que la gente lo pueda conocer más a fondo porque aquí no se aprecia el arte lamentablemente”, culminó el artista.

¿Qué es Arte Oeste RD?

Arte Oeste RD es un colectivo artístico conformado hace 2 años por más de 40 artístas del municipio de Santo Domingo Oeste, que buscan propulsar la apreciación artística en los habitantes de esta demarcación. Este proyecto cuenta con 48 miembros que han presentado sus obras en dos actividades realizadas por el colectivo, como la actual exposición “Expresiones” en el Metro de Santo Domingo y la primera en Expo Arte, que se realizó junto a la Coop Manoguayabo, desde el centro comercial Plaza Occidental Mall.

Apoyo

Aunque tenemos la dicha de contar con Cultura Metro, necesitamos más ayuda por parte de las instituciones estatales para que el arte se pueda expandir”.

Evolución

El arte ha cambiado en todos los sentidos porque si los artistas nos quedamos rezagados, no lograremos que nuestro arte sea conocido”.