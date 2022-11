Escribió su melodía en el año 1882 inspirado en el himno nacional de Francia, La Marsellesa, para componer el nuestro

En ocasión de conmemorarse el próximo martes 15 de noviembre el 187 aniversario del natalicio del maestro José Reyes, autor de las gloriosas notas del Himno Nacional de la República Dominicana, compartimos en esta entrega una breve reseña de su vida y su aporte a la cultura dominicana.



Su nombre completo era José Rufino Reyes y Siancas, nacido el 15 de noviembre de 1835 en Santo Domingo, en la casa No. 85 de la antigua calle del Arquillo o de Santo Tomás, hoy Arzobispo Nouel. Fueron sus padres, los señores Rafael Reyes; comerciante detallista y doña María Merced Siancas. Según documento periodístico, pasó la mayor parte de su vida en el lugar que lo vio nacer y crecer, y donde compuso la mayoría de sus obras.



El documento también reseña que cuando José tenía ocho o nueve años de edad, fue proclamada la Independencia de la República, y al transcurrir varios años, en 1855, al iniciarse “La Tercera Campaña de Independencia”, (gesta heroica en la que se puso fin a la ocupación haitiana en el país), Reyes se alistó en las filas del Ejército Nacional. En los recortes de la prensa que encontramos para realizar este trabajo no se menciona exactamente el papel que jugó José Reyes en esa guerra, pero sí se destaca su pasión por la música, en ese cuerpo castrense, ya que tomó clases con don Juan Bautista Alfonseca (militar y músico dominicano), que dirigía la primera banda de música que tuvo el Ejercito; en esa banda, Reyes tocaba el instrumento llamado bombardino.



Reyes tenía la capacidad de tocar varios instrumentos musicales, sin embargo, se destacó en el violoncelo, siendo este uno de sus favoritos. Además, demostró tener facilidad de componer música, tales como valses, polkas, pasodobles y un himno. Era un autodidacta. También compuso música laica y religiosa; en la orquesta de la Catedral tocaba contrabajo bajo la dirección del organista español Miguel Herrara y se dedicó por mucho tiempo a tocar su música en la santa misa.



Se dice que algunas de sus composiciones musicales son muy conocidas, otras no fueron dadas a conocer, esto debido a que era una persona modesta y autocrítica. Una de sus obras más importantes fue su Misa de réquiem para solistas, coro y piano.



En cuanto a su vida personal, no sabemos con quién se casó ni cuántos hijos tuvo, sin embargo, pudimos encontrar el nombre de una de sus hijas llamada Eva Reyes, que fue “una de las mejores sopranos que haya tenido el país”.



José Reyes participó en la inauguración del primer alumbrado eléctrico que daría electricidad a parte de Santo Domingo en la plaza Colón, que según recorte periodístico, data del 5 de enero de 1896, en aquel lugar tocó el pasodoble de su autoría “Salve al Progreso”.

Una de las calles de la Zona Colonial lleva su nombre.



Himno Nacional



La música del canto patrio dominicano fue escrito en el año 1882 por el maestro José Reyes, pero le faltaban las letras, razón por la que le solicitó a un grupo de poetas versos en octavas para el himno, los intelectuales que fueron solicitados por Reyes fueron César Nicolás Penson, Francisco Henríquez y Carvajal, José Dubeau y Emilio Prud’Homme, estos hombres escribieron algunas estrofas. Sin embargo, en 1883 la música de Reyes fue adaptada a los versos de don Prud’Homme.



¿Quién fue Emilio Prud’Homme?



Emilio Prud’Homme, fue un discípulo de Hostos, maestro de la Normal y profesional de derecho. Nació el 20 de agosto de 1856 en Puerto Plata. A la edad de 27 años escribió los versos para el Himno.



Las gloriosas notas del Himno Nacional fueron entonadas por primera vez el 16 o 17 de agosto de 1883, en la Logia Esperanza, (ubicada en la calle Mercedes no.6), en esa ocasión se conmemoraba el vigésimo aniversario de la Restauración Nacional.



La orquesta que tocó el himno estaba integrada por violines: José Pantaleón Soler y Mariano Arredondo; violoncello o violonchelo, José Reyes; contrabajo; Mulet; Bombardino: Manuel Martínez; clarinetes, Juan Fco. Pereira y Alfredo Máximo Soler; flautas, J Julio Acosta y E. Affgne; trompeta, L. Polanco; bajo, Marcelino Henríquez.



De acuerdo a un recorte de periódico, “el mismo maestro Reyes declaró que para su himno se había inspirado en La Marsellesa, y según algunos historiadores se ha dicho que se asemeja al himno argentino”.



Meses después, el himno fue cantando de nuevo el 27 de febrero de 1884, cuando se trajo al país los restos del patricio Juan Pablo Duarte desde Venezuela. Según documento de la prensa, once años después Prud’Homme modificó las letras y esa segunda versión es la que se canta hoy.



El himno Nacional dominicano está amparado bajo la ley No. 700, de fecha 30 mayo de 1934, declarado oficialmente Himno de la nación, en los primeros años de mandato del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Un año más tarde, en 1935, al cumplirse el centenario del maestro José Reyes, tuvo lugar una gran celebración en su honor donde se entonó su himno y se le dio el merecido reconocimiento.



Muerte



Don José Reyes murió el 31 de enero de 1905. Finalizamos esta entrega con la cita textual pronunciada el 15 de agosto de 1911, por el compositor de las letras del Himno Nacional, Emilio Prud’Homme en el acto de inauguración del mausoleo en donde descansarían definitivamente los restos del maestro José Reyes, autor de la musicalización de nuestro himno “Cualquiera inventa un himno; pero el Himno Nacional solo se enciende en el que tenga dentro de su cerebro, como las entrañas de la tierra, los invisibles gnomos que crean y purifican las piedras y los metales preciosos, que al beso de la luz deslumbran con su brillo y encantan con la magnificencia de sus primores”.