Esta agrupación criminal cometió actos vandálicos desde secuestros, torturas y muertes a sangre fría contra de jóvenes en el país; uno de los casos más sonados cometido por La Banda fue el asesinato de cinco muchachos en octubre de 1971 pertenecientes al sector 27 de Febrero de esta ciudad capital

A propósito de haberse cumplido 51 años de la alocución que ofreció el presidente Joaquín Balaguer el 10 de septiembre de 1971 en el Salón de Consejo de Gobierno del Palacio Nacional para ordenar disolver la organización terrorista conocida como La Banda, (Juventud Antiterrorista y Anticomunista), en esta entrega compartimos algunos de los tantos hechos que se registraron en la prensa nacional sobre los actos vandálicos de esta asociación de malhechores que causó frustración, desasosiego y dolor en la población dominicana.



Al consultar los periódicos impresos de la época, se puede constatar el nivel de maltrato al que eran sujetos los jóvenes izquierdistas por miembros de La Banda, quienes secuestraban, torturaban y luego mataban a sus víctimas.



Ante los contantes actos de violencia que se registraban en el país, el periódico El Caribe en su editorial de fecha 15 de junio de 1971 reflexionó de la siguiente manera “el grupo terrorista que se conoce como La Banda continúa haciendo de las suyas; aquí y en otras ciudades”.



“En más de una ocasión hemos advertido, tanto al gobierno como a la opinión pública, acerca de los peligros que encierra la existencia de ese, o de cualquier otro grupo, que se abrogue el privilegio de tomar el ejercicio del poder público en sus manos”.



“Sabemos muy bien que todas las comparaciones son odiosas. Pero en este caso estamos jugando con fuego y no nos queda más remedio que hacerlas. Por ejemplo, hay inquietantes paralelos entre las acciones de La Banda y las de los guardias de asalto de Hitler y los TonTon Macoutes de Duvalier. Tal como hacían los camisas pardas de Hitler, los miembros de La Banda se dedican a dar declaraciones apocalípticas sobre la suerte que correrá nuestra sociedad si ellos no contribuyen, a fuerza de aterrorizarla, a su salvación”.



De acuerdo a una reseña periodística, esta agrupación de criminales inició sus operaciones a principios de abril de 1971, en el sector de Villa Juana, con el paso de los días se fueron sumando más casos de abusos y atropellos. Otro caso que se registró en la prensa nacional fue materializado en la escuela pública República de Chile, donde miembros de La Banda penetraron al plantel escolar e hirieron con arma blanca a una maestra y detuvieron alrededor de 35 estudiantes menores de edad.



En otro hecho, fue herido de bala el joven Juan Bautista Polanco, de 19 años de edad, el 15 de julio de 1971, integrante del grupo Flavio Suero y activista del Movimiento Popular Dominicano (MPD), quien semanas después falleció el 8 de agosto del referido año.



Todos estos actos fueron provocando el descontento y gran repudio contra esa organización terrorista, de manera que un grupo de trece organizaciones, de manera separada, protestaron en contra de La Banda por la serie de delitos y atrocidades que venían cometiendo en el país a manos armada contra indefensos jóvenes de la sociedad. Entre los manifestantes estaban la Asociación de Empleados de Comercio e Industria del Distrito Nacional, Club Los Nómadas, Club Acción Cultural, Comité Unitario del Liceo Argentina, Comité de la Unión de Estudiantes Revolucionarios del liceo Juan Pablo Duarte, Comité de la UER en el liceo Rodríguez Objio. También se proclamaron, el Comité del Partido Revolucionario PRD en La Romana, Comité de la Juventud Revolucionaria Dominicana en el Distrito, la Comisión del Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista en el Distrito, comité del FREN en el Juan Pablo Duarte, la comisión organizadora del PRD en Salcedo, Liga de la Juventud Democrática y el Comité Ejecutivo Central de la UER.



Así también, se publicó a principios de septiembre de 1971, el asesinato del señor Jesús María Álvarez apodado (Boyoyo), quien fue encontrado muerto en un canal de la sección Hatillo, a unos 23 kilómetros de Santiago. Otro hecho que sumó a la lista de matanza por parte de esta banda criminal, fue la muerte de cinco jóvenes de un mismo sector de la capital (barrio 27 de Febrero), quienes fueron secuestrados, torturados y luego asesinados a principios de octubre de ese mismo año; entre los muchachos muertos estaban Rubén Darío Sandoval, de 16 años; Víctor Fernández Checo, de 18 años; Reyes Andrés Florentino Santana, de 18 años; Gerardo Bautista Gómez, de 18 años y Radhamés Peláez Tejeda, de 21 años.



Se especulaba que la Policía Nacional estaba vinculada con La Banda y así lo admitió un cabo de la institución del orden. Esta confesión fue hecha luego que los miembros de esa organización criminal hirieran de bala a un joven en el sector San Carlos.



Los medios de entonces, mencionaron a dos altos militares como las cabezas o dirigentes de La Banda, ellos fueron, el general Enrique Pérez y Perez (ex Jefe de la Policía Nacional y Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional) y el teniente de la Policía, Óscar Pérez Núñez. Otro de los jefes del grupo fue Ramón Perez Martinez (Macorís), “director autotitulado de La Banda, según recorte de periódico del 6 de septiembre de 1971.



Como medida para frenar a La Banda el presidente Balaguer dispuso la eliminación del grupo “sin contemplaciones” y que fuera retirado de circulación el teniente Oscar Núñez Peña, quien fungía de enlace entre la institución del orden y la banda. El mandatario dijo además que la formación de esa organización constituía “un fenómeno de delincuencia juvenil entre grupos fanatizados y que es un desprendimiento natural y lógico del grupo comunista Movimiento Popular Dominicano “consecuencia de la desvertebración”.



Finalmente, fue publicado el 14 de octubre de 1971, la desmantelación de La Banda, información dada a conocer por el procurador general de la República, Juan Arístides Taveras Guzmán. Sin embargo, otro recorte de periódico señala que la desintegración de la asociación de malhechores se produjo a finales del mes de octubre cuando fueron arrestados sus miembros. El grupo fue disuelto por el jefe de la Policía Nacional Neit Nivar Seijas.