En ocasión de cumplirse en este mes de marzo 56 años del atentado en el que casi pierde la vida, el general de brigada Antonio Imbert Barrera, (unos de los dos sobrevivientes del grupo de los ajusticiadores del dictador Rafael Leónidas Trujillo), en esta entrega de hoy, reseñamos este histórico acontecimiento que sacudió al pueblo dominicano.



Génesis del hecho



Documentos periodísticos de la fecha relatan que el atentado contra Imbert Barrera se produjo el martes 21 de marzo de 1967, alrededor de las 9:45 de la mañana en esta ciudad capital, en dirección oeste a este, por las calles Pedro Henríquez Ureña, César Nicolás Penson y Alma Mater. Al llegar a la esquina Capitán Eugenio de Marchena fue atacado a balazos por desconocidos desde otro vehículo que iba en la misma dirección.



Esto, a seis años del asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en mayo de 1961. En el hecho, además de Imbert, fue herido de balas, su ayudante que lo acompañaba en ese momento, el mayor retirado del Ejército, Marino García Ramos.



Recorte de la prensa relata que los casquillos recogidos en el lugar del hecho, demuestran que los atacantes usaron fusiles automáticos norteamericanos M-16, R-16 y Fal cuyas capsulas se encontraban en poder de la Policía.



También explica el documento periodístico que el carro que conducía el general Imbert Barrera, placa oficial 39, recibió los impactos de 24 proyectiles en la parte delantera y en el lado izquierdo. El vidrio delantero quedó destrozado.



Uno de los dos testigos del hecho, el cabo de la Policía Marino Antonio Liriano, contó a la prensa que la calle estaba congestionada en el momento del atentado, y que el carro utilizado para cometer el crimen pasó por detrás, en vía contraria, para rebasar a los demás vehículos que estaban en la vía, “estuvo a punto de chocar contra el palo de luz que está en la esquina, porque el viraje fue rápido para pasar a gran velocidad”.



El mismo día del suceso el general Antonio Imbert Barrera fue interrogado por el teniente coronel, abogado policial, Ernesto Ricourt Regús, jefe del escuadrón contra homicidios. Dijo que no pudo identificar a las personas que le dispararon. Explicó además, que “un automóvil pasó a gran velocidad al lado del suyo y que al tratar de recuperarse para hacer frente a su agresores, la rotura del parabrisas delantero de su carro le impidió maniobrar”, en ese momento se dio cuenta que estaba herido.



Imbert fue herido en ambos hombros y sufrió fractura en el omoplato, él mismo condujo su carro hasta el centro médico llamado clínica u hospital Internacional donde fue atendido y posteriormente internado.



Balaguer dice “Fuerzas tratan de crear caos en el país”



El presidente Joaquín Balaguer la misma noche del atentado envió una nota de prensa a los medios de comunicación condenando el atropello del que objeto el general Antonio Imbert Barrera y prometió que su gobierno no omitiría esfuerzo para encontrar a los culpables “estén donde estén y sean quienes sean”.



Balaguer manifestó también que existían fuerzas tanto dentro como fuera del país empeñadas en arrastrar la nación al caos y en dividir la familia dominicana. Señaló además, que “amigos y enemigos de Imbert coincidirán públicamente en su repudio al cobarde atentado”.



“Este atentado”, expresó “como el misterio que ha envuelto hasta ahora a la desaparición de Guido Gil, es obra sin duda de elementos empeñados en hundir al país o crear problemas al gobierno”.



El presidente ordena investigación del atentado



El presidente Joaquín Balaguer mediante decreto No. 1088 ordenó una investigación para dar con los responsables del ataque contra Imbert Barrera. En dicha resolución nombró una comisión formada por dos secretarios de Estado y el procurador general de la República.



También envió una comisión encabezada por el vicepresidente de la República Francisco Augusto Lora, para expresarle a Imbert sus sentimientos personales condenando el hecho.



La comisión estaba integrada por los secretarios, mayor general Enrique Pérez y Pérez y Alcibíades Espinosa Acosta, de las Fueras Armadas y de Interior, respectivamente, y por el doctor Manuel García Lizardo, procurador general.

Implicados en el atentado



Seis personas fueron detenidas con relación al atentado cometido contra el general Imbert, entre los cuales están Luis Ruiz Trujillo, Kalil Haché, Salomón Sanz, el ex coronel Caonabo Fernández, el luchador profesional Antonio Pérez (El Tigre de Bonao) y el sargento de la Fuerza Aérea Dominicana, Manuel Taveras.

