Conforme a lo que establece la ley, el periodo hábil para la realización de actividades políticas o de propaganda debía finalizar este pasado jueves 16 de mayo al medianoche, y durante la semana, los diferentes partidos dieron cierre a sus campañas electorales.



En este contexto, la Zona Retro presenta algunos acontecimientos destacados de mayo de 1970, cuando los partidos políticos y los candidatos presidenciales concluyeron sus campañas en vísperas de las elecciones.



Durante la última semana de actividades políticas y propaganda de 1970, varios eventos importantes marcaron el panorama: el desafío del candidato del Partido Revolucionario Social Cristiano, doctor Alfonso Moreno Martínez, al candidato del Partido Reformista, doctor Joaquín Balaguer, para que presentaran públicamente sus programas de gobierno; los discursos de clausura de campaña de varios candidatos; y la solicitud de la Junta Central Electoral a las autoridades militares del país.



El reto al presidente



El doctor Joaquín Balaguer rechazó un reto que le fue lanzado por el doctor Alfonso Moreno Martínez para discutir, públicamente, los programas de gobierno de ambos candidatos presidenciales.



El jefe de estado, que en ese momento se encontraba en disfrute de una licencia, consideró innecesario ese debate público.



Martínez Moreno retó a Balaguer en un programa de televisión transmitido por Radio Visión, de Santiago de los Caballeros. En respuesta, recibió una carta en la que Balaguer expresaba que no tenía “nada que objetar en el proyecto de programa de gobierno que sustenta el partido que dirige dignamente el contrincante por la presidencia, el doctor Martínez Moreno”.



En su respuesta, el doctor Balaguer define el programa de gobierno socialcristiano como “una de las piezas mejor elaboradas y más dignas del apoyo irrestricto de los dominicanos aptos para decidir con su voto el destino de nuestro país en la presente etapa histórica”.



Discurso de cierre de campaña del presidente Balaguer



En su último discurso de la campaña electoral, el presidente Joaquín Balaguer se dirigió principalmente a los dominicanos para quienes la política “no constituía un medio de vida ni una preocupación cotidiana”.

Apeló a la mayoría silenciosa del país para que acudiera en masa a las urnas y votara “según los dictados de su propia conciencia y con el pensamiento puesto primero en Dios y luego en la Patria”.



Según el Presidente y candidato del Partido Reformista, los dominicanos que no exhibían abiertamente su afiliación partidista, aquellos que no pertenecían a ningún partido en particular y quienes aparentemente observaban con indiferencia las disputas entre los partidos por el derecho a dirigir el destino de la nación, no solo constituían una herencia de unos pocos, sino que eran patrimonio de todos los dominicanos.



El presidente enfatizó que este grupo de ciudadanos constituía la mayoría del país en ese momento. Aunque no se les veía participar en movilizaciones callejeras ni en actos públicos durante tiempos difíciles para la nación, eran ellos quienes, en última instancia, representaban la opinión pública más autorizada y quienes decidirían las contiendas electorales.



En el mismo discurso, declaró que en las próximas elecciones “no se jugaría solo la suerte de un partido o el destino político de un hombre, sino más bien la suerte del país como nación democrática y como nación civilizada”.

Toro de raza encabezó la caravana realizada por el Movimiento de Integración Democrática (MIDA), en diferentes sectores de la capital.

Movimiento de Integración Democrática, su objetivo



En este contexto, el licenciado Francisco Augusto Lora, afirmó que su Movimiento de Integración Democrática (MIDA) tenía como objetivo elevado y respetable mantener una paz permanente, efectiva y justa en el país.



En su discurso transmitido por radio y televisión, el candidato presidencial del MIDA destacó la necesidad de “convivencia fraternal” en la República Dominicana. A continuación, el licenciado Lora aclaró que no existía ningún pacto ni condiciones de ninguna clase, ni públicas ni escritas, entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el MIDA.



En ese sentido, afirmó que la relación entre ambos partidos se basaba en una amistad personal entre los líderes de cada partido y en una coincidencia de objetivos respecto a ciertos aspectos de la vida nacional.

Sustentó esto con la siguiente afirmación: “la mayoría de los dirigentes del PRD y el MIDA están de acuerdo en que la reelección del Presidente Balaguer le haría mucho daño a la República”.



Continuó señalando que también estaban de acuerdo “en que deberían cesar los atropellos, las muertes, la violencia y los maltratos que en general estaba sufriendo el pueblo dominicano bajo el régimen del gobierno”.



En cuanto al voto, Lora consideró que era un deber de los dominicanos votar. Las declaraciones fueron ofrecidas desde su residencia en la ciudad de Santiago, al retornar después de un recorrido por la zona noroeste.



Lora se oponía fuertemente a la reelección del Presidente Balaguer y consideraba que “cualquier dominicano consciente de los males que traería al país la reelección debería acudir a votar, ya que el no votar o que lo haga por un candidato que no tuviera la posibilidad de derrotar a Balaguer estaría cometiendo prácticamente un crimen contra la patria y en el futuro sentiría culpa por las consecuencias que eso traería”.



Y finalizó argumentando que el gobierno que proceda del MIDA “con la ayuda de Dios, gobernaría con todos los dominicanos y para todos los dominicanos por igual”.

Título de la nota publicada en el periódico El Caribe, sobre el reto lanzado por Alfonso Moreno Martínez al candidato presidencial Joaquín Balaguer, para exponer públicamente sus programas de gobierno.

La Junta Central Electoral pide



El Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), el licenciado Ángel María Liz, recomendó a las Fuerzas Armadas y a la Policía que respeten a la ciudadanía y garanticen la protección de los recintos electorales durante los comicios.



“Se ha pedido a los militares y a los policías que mantengan un respeto absoluto para con la ciudadanía, pero al mismo tiempo se les ha advertido que deben proteger las mesas electorales”, dijo Liz.



En ese sentido señaló, que tal y como se había hecho en 1962 y 1966, cada mesa electoral dispondrá de protección militar y policial.

El candidato presidencial reformista, doctor Joaquín Balaguer, mientras entregaba dinero a señora durante su recorrido por el interior del país, también repartió comida y ropa.

También afirmó que el material electoral requerido en los distintos sitios del país se encontraba en sus respectivos lugares, “con excepción de algunos”, recalcó.



En esta línea, explicó que por razones de seguridad dicho material no había sido enviado a los lugares que faltaban, pero se negó a identificarlos.



Finalizó su discurso haciendo un llamado a la población para que concurriera a las urnas a ejercer su derecho al voto.