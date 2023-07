Según datos obtenidos del periódico elCaribe, los combates entre buques ingleses y holandeses fueron muy frecuentes durante los periodos del 1666 en la costa norte de Santo Domingo.



En ocasión de conmemorarse un aniversario más (57) del día en que nuevos objetos fueron encontrados en los restos de la nave holandesa hundida cerca de la bahía de Montecristi, la Zona Retro rememora el hallazgo de la hazaña histórica lograda el 15 de julio de 1966.



Hallazgos



Un grupo de buzos de la Marina de Guerra, encabezados por el teniente Bolívar Pimentel Arias, en la bahía de Montecristi, rompían la roca donde se encontraban incrustadas o enterradas varias piezas. Entre ellas pedazos de metal, algunas aparentemente de oro, que serían sometidos a estudios, especialmente aquellos que no se les había determinado a qué clase de material pertenecían.



En un informe ofrecido por el teniente Pimentel, el oficial señalaba que no se veían los escombros del barco, pero que se presumía que se encontraban sepultados debajo de la roca. Sin embargo, apareció un pedazo de madera que podría ser parte de la quilla del barco y una pequeña bola de plomo incrustada en un pedazo de madera de la nave, supuestamente utilizada para su hundimiento por los barcos contrarios.



Objetos encontrados



Fueron recuperados ceniceros, floreros, bases para faroles, postizas y otros objetos, que estaban cubiertos de rocas, corales y moluscos.



La profundidad en que se encontraron los restos se determinó en 12 pies. El lugar exacto donde se ubicó fue playa de Isla la Cabra, frente al antiguo muelle de Parolí, en Montecristi.



El jefe de información de la Marina, coronel Rolando Polanco, había comentado que era trabajo de la comisión de técnicos que se había formado para ese entonces, decidir si se procedía a remover las rocas por cualquier medio, con el objetivo de ver si debajo estaba el grueso del barco.



Los metales serian examinados para determinar si uno de los encontrados era oro.



Visión turística



El director de Turismo había comentado que el hallazgo de los restos del barco encontrado en la bahía de Montecristi y cuya época se remontaba supuestamente al siglo XVII, podría significar, en ese entonces, un gran atractivo turístico para el país.



El señor Adam Sánchez señaló también que sin duda los objetos hallados hasta la fecha poseían gran valor histórico. Por lo que enfatizó que la investigación que realizaría la comisión encargada del proyecto, podría aclarar muchas cosas en torno a los restos de la nave.



Se presumía que se trataba del galeón VerHaven, hundido por barcos ingleses mientras traficaba con lingotes de oro en aguas atlánticas.



El barco en cuestión se encontraba, o quizás solo algunos de sus restos, a un kilómetro al oeste en la bahía de Montecristi.



En este sentido, el señor Sánchez había destacado varias veces, la importancia que tenía la realización de las investigaciones pertinentes para tener una idea más clara sobre qué barco se trataba y como se podría utilizarse desde el punto de vista histórico y turístico de la República Dominicana.



Papel de la prensa



En cuanto al papel de la prensa en eventos como esos, Sánchez había indicado que sin periodistas no había vida, por lo que en ningún momento le había impedido a la prensa el acceso a su despacho.

Surgieron críticas debido a un incidente, donde se mal entendió el acceso a la prensa a una reunión celebrada en el despacho del director de turismo, donde se hablaría sobre el tema del barco, y no se le permitió entrar a los periodistas.

En ese sentido, aclaró que la reunión antes señalada no fue convocada por él, sino por varios representantes de entidades que se reunieron a invitación del señor Gilberto Odalís Fiallo.



“Es bueno que se aclare que hubo un malentendido y que en ningún momento se procedió en la forma en que han dicho, y reafirmo que como hombre de publicidad y prensa, soy el primero en reconocer la labor del Cuarto Poder del Estado”, recalcó Sánchez.

El coronel de la Marina de Guerra, Rolando Polanco, informando a la prensa acerca de los nuevos objetos encontrados en la bahía de Montecristi pertenecientes al barco hundido hace siglos. Titular publicado en la portada del periódico El Caribe, el 15 de julio de 1966 cuando recién realizaban los hallazgos. Galeón típico francés del período medio entre el siglo XV y XVI. El director de Turismo, Adam Sánchez, dando declaraciones a El Caribe

Proyectos



Para finalizar su discurso, el señor anunció que tenía en mente ejecutar varios proyectos para el fomento turístico del país, así como una reorganización interna en el organismo bajo su dependencia.



Por otro lado, comentó que República Dominicana estaba llena de material que ofrecer a los turistas, y que solo hay que planificar cómo.