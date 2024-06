Daddy Yankee rechazó millonaria oferta por predicar la palabra de Cristo

Aunque Daddy Yankee logró ganar cantidades estratosféricas de dinero gracias a su exitosa carrera musical, ahora, tras su retiro, el puertorriqueño, de 47 años, asegura que nada de eso se compara con poder ser predicador de la palabra de Cristo, aunque confiesa ciertas tentaciones.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se ve al cantante hablar sobre cómo fue que prefirió convertirse al cristianismo que seguir su carrera artística, en uno de sus mejores momentos y por la que le ofrecieron $150 millones de dólares para continuar con la gira de despedida que llevó a cabo.

«Mi carrera musical era lo que más amaba. Eso le digo a todo el mundo. Mi gira fue la segunda gira más vendida de otros artistas urbanos latinos. Y cuando me hicieron la oferta de $150 millones de dólares, Jesús me dijo, ‘¿Qué vas a hacer? Estás libre, toma tu decisión’. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban», aseguró Daddy Yankee.

Por último, el cantante reveló que mientras pensaba qué hacer con la oferta podía oír la voz de Dios y que era él quien lo ponía a prueba, diciéndole que, si aceptaba, él ya no podría estar presente en su vida y que iba a ser una persona completamente infeliz. Finalmente, los rechazó y mencionó que «por encima de todo está mi Señor».

«Jesús me decía: ‘Pero tú sabes, no voy a estar en tu presencia, no voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo de lo que más tú amas’, y yo ahí temblando… y si te ofrecen $150 melones ¿tú qué haces, muchacho? A ver si tú los vas a rechazar. Te quiero ver que te los pongan ahí, como me los pusieron a mí. A ver si los vas a rechazar, Amén, pero yo dije ‘¿De qué le vale a un hombre ganar el mundo?’ Yo dije, ‘por encima de todo está mi Señor, aquí la prueba de fuego’», finalizó.

A principios de diciembre de 2023, Daddy Yankee dijo durante el último show que tuvo en el Coliseo de Puerto Rico que se apartará de los escenarios para centrarse en la religión.

“No me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, dijo, y agregó que “todas las herramientas que tengo en mi poder como música, redes sociales, plataformas, un micrófono – todo lo que Jesús me dio – ahora es para el reino”, fue su mensaje en esa oportunidad.