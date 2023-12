Daddy Yankee cambiará su nombre artístico tras entregar su vida a Cristo

Daddy Yankee ofreció el concierto La meta, que consistió en cinco presentaciones en su natal Puerto Rico. En su última presentación, llevada a cabo el 3 de diciembre, el intérprete brindó un emotivo discurso en el que confesó ante miles de personas ser cristiano y el nacimiento de una nueva vida artística. Este giro en la música significará también el cambio de su nombre artístico.

Te contamos en esta nota cuál es y qué fue lo que dijo el cantante.

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre Dios y cómo fue la reacción del público?

Al culminar el concierto, Daddy Yankee se despidió del público y agradeció su presencia. En ese instante, señaló que es un momento muy importante en su vida, pues aceptó a Cristo en su corazón y que él encontró lo que tanto estaba buscando.

“Este día para mí es el más importante de mi vida, y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito (…) Alguien pudo llenar ese vacío que tuve por mucho tiempo, para todo el mundo yo era alguien, pero yo no era nadie sin él”, dijo en un inicio. Y continuó: “Por eso, esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”.

Sus fanáticos gritaron a viva voz. El reguetonero, en medio de las lágrimas, pidió: “Espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano. Sigan a Jesucristo, él es el camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene”, finalizó para salir del escenario.

¿Cuál será el nuevo nombre artístico de Daddy Yankee?

En un momento de su discurso, sostuvo que si bien él es conocido como Daddy Yankee, quisiera que sus seguidores añadieran «en Cristo» al costado. O, en su defecto, usar su nombre de pila Melvin Ayala.

“Todas las herramientas que tengo como la música, las redes sociales, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. El que me conozca por Daddy Yankee que diga Daddy Yankee en Cristo o Melvin Ayala en Puerto Rico”, remarcó.

Por tanto, el que fue conocido como ‘Rey del Reguetón’ dejará las letras que habitualmente componía y producía para realizar nueva música y letras de alabanza a Dios.