Daniel Barahona es un caso atípico. Es que no todos los días se escribe un libro con sólo 13 años. Y, mucho más extraordinario aún es cuando este primer ejemplar se convierte en Best Seller en Amazon. “Por ese libro hubo jóvenes que me hablaron y me dijeron que les había salvado la vida”, cuenta el adolescente que hoy tiene 17 años. Lo cierto es que, a pesar de su corta edad, Daniel Barahona ya ha roto con varios esquemas.

Desde muy pequeño siempre estuvo rodeado de artistas y personas grandes de Costa Rica y del mundo, desde periodistas y profesores de yoga hasta coaches. “Mi abuelo fue la primera persona en traer el yoga a Costa Rica. Eso ha influido demasiado en mi vida. La familia es el primer ejemplo del cual uno se inspira”.

Daniel Barahona a sus 17 años se considera un líder positivo para Generación Z, logrando impactar a más de 100 mil personas a través de sus redes sociales. lo que le ha permitido expandir su experiencia y llevar sus conocimientos a muchos jóvenes en diferentes países por medio de charlas y conferencias.

Se considera un gran emprendedor y visionario y lo comprueba con su más reciente emprendimiento, se trata de “Rise Now Media”, una agencia de marketing y branding para artistas, coaches, influencers, emprendedores y creadores de contenido. “Es una agencia que se creó naturalmente el año pasado. Tenía muchas ganas de ayudar a jóvenes e impactar a través de mi experiencia. Trabajo con líderes que quieren ayudar a más personas porque realmente lo quieren y les apasiona”.

“Cuando haces un video y lo publicas por primera vez en las redes sociales, eso es peligroso. Porque la gente te va a juzgar. Y la gente le teme a ese peligro”. Para el emprendedor, salir de la zona de confort es transformarse y crecer a pesar del miedo de ser juzgado”.