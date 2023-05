David Ortiz pasea en trimoto por Santo Domingo y le llueven críticas

El exgrandeliga David Ortiz aprovechó el descongestionamiento de las calles de Santo Domingo este 1ro de mayo para darse un paseo en trimoto por la capital dominicana.

Una cámara captó al Salón de la Fama de la MLB conduciendo su tres ruedas por la Avenida Tiradentes a ritmo de «Still D.R.E» de Dr. Dre. El video se difundió en redes sociales y no faltaron las críticas, específicamente porque aparece sin casco protector y la trimoto no tiene placa.

«Y el casco? Ah verdad que en RD motoristas pueden violar ley de tránsito sin consecuencias @digesettrd_ @hugoberas @INTRANT_RD. Claro, en USA andaría con su casco puesto. Pues allá violar ley no solo tiene consecuencias legales sino de repudio ciudadano», «Miren aquí como se manifiesta la desigualdad de la ley, @davidortiz manejando sin casco protector, bebiendo manejando, sin placa en las calles y con una velocidad no adecuada, el punto no es la multa que debe ponerle @digesettrd_ que lo ve y no hace nada, si no el ejemplo queda», «No es hate, si también le quitas el sentimiento a la defensa, y reduces a lo que puedes ver en el video. El uso del casco es obligatorio, sea Pedro Sinfama o David Ortiz o Keanu Reeves o David Beckham. Punto. No exijo que Big Papi sea un «ejemplo», solo que cumplamos todos la ley» fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

