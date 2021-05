El Titanic 'renace' en China con un réplica exacta

Más de un siglo después de su trágico hundimiento durante su travesía inaugural, el legendario Titanic 'renacerá' como parque temático en Sichuan (China), a más de mil kilómetros del mar, informa AFP.

Su construcción, en la que se han visto implicados cien trabajadores, se ha prolongado alrededor de 6 años, más de lo que tardaron en fabricar el original. El costo de la réplica, en la que se han empleado más de 23.000 toneladas de acero, asciende a 1.000 millones de yuanes (unos 155,3 millones de dólares). De momento, se desconoce la fecha exacta de su apertura.

"Es un proyecto complicado", asegura Su Shaojun, principal inversor del proyecto, que decidió financiar la obra para preservar los recuerdos del crucero. "Espero que este barco esté aquí dentro de 100 o 200 años", añadió.

La replica pretende ser exacta en cada detalle, desde las manijas de las puertas hasta las habitaciones de lujo y el comedor. Expertos e historiadores validarán el resultado final.

El ambicioso proyecto también se inspira en la película 'Titanic' (1997) de James Cameron, que ganó 11 premios Óscar. Los autobuses que recorrerán el lugar reproducirán la melodía del tema principal de la película, 'My Heart Will Go On', de Celine Dion.

El barco será la principal atracción del parque, que recreará el antiguo puerto de Southampton, en Reino Unido, desde donde zarpó el Titanic con destino a Nueva York (EE.UU.) el 10 de abril de 1912.