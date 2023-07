Joven pasó casi 300 días sin usar champú y el resultado se hizo viral

Email it

Un tiktoker español sorprendió a sus seguidores en TikTok al llevar 300 días sin usar champú durante sus baños diarios.

Jonny Bannany comparte en su cuenta personal de la popular red social china el estado de su cabello sin utilizar ningún producto de lavado. Esta práctica, conocida como «no poo«, se ha vuelto cada vez más popular en los últimos tiempos, especialmente entre los jóvenes. Consiste en no utilizar champú ni ningún otro producto, simplemente lavarse el cabello con agua, permitiendo que el cuero cabelludo recupere sus aceites naturales y revitalice el cabello sin maltratarlo con químicos externos.

Jonny reveló los productos que ha dejado de utilizar para llevar a cabo su objetivo. En un video, explicó que ha pasado 295 días sin champú, acondicionador, aloe vera, jalea real, melaza, té verde, extracto de camomila, raíz de baobab, jabón de Marsella, semillas de chucrut, esencia de queratina y Pilexil Forte. Aunque sus palabras generaron cierta confusión, al referirse a que “nada es todo”, en el pie de video aclaró que se refiere a la nueva técnica adoptada.

En las últimas horas, el influencer ha superado los 300 días sin usar champú y ha respondido a los internautas que le preguntaban si esta práctica le había causado caspa. Jonny reveló que desde los 14 años el sudor siempre le había generado caspa, y cuando llevaba dos o tres meses de este reto, experimentó un brote de caspa aterrador.

Sin embargo, a partir del día 270, notó que ya no tenía rastro de caspa. Además, mencionó que después de sudar intensamente, no le pica el cuero cabelludo y lo más importante es que ya no tiene caspa. Para él, han sido 270 días para erradicar por completo este problema.