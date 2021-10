Un avión se queda atascado en un puente peatonal y se vuelve viral

En la India, un avión de la compañía Air India se quedó atrapado debajo de un puente peatonal cerca del Aeropuerto Internacional de Delhi. El video, que se ha vuelto viral en la Red, muestra a la aeronave con su nariz y gran parte del fuselaje de un lado, mientras que la cola quedó atascada. Un portavoz del aeropuerto señaló que ninguno de los aviones en operación estuvo involucrado en el incidente, ya que la nave en cuestión se transportaba sin alas y pertenecía a una persona particular.

#Air India plane got stuck around @delhiairport Gurgaon area last night.#AirIndia #Airport #planeStuck pic.twitter.com/i3ZtBlm06N

— Kamlesh Kumar Ojha🇮🇳 (@Kamlesh_ojha1) October 3, 2021