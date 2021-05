Un hombre pierde su anillo de boda y aparece encajado en el cuerpo de un pez

Un hombre llamado Nathan Reeves perdió su anillo de boda cuando nadaba en Emily Bay (isla Norfolk, Australia) y meses después un buceador lo encontró ajustado en el cuerpo de un pececillo, según se aprecia en una serie de fotografías, informa DailyMail.

A primeros de año, Reeves y su esposa, Suzie Quintal, decidieron visitar la isla de Norfolk para ver a su familia durante las fiestas navideñas. Un día que estaba nadando, el hombre se dio cuenta de que se había extraviado su sortija.

"Trató de buscarlo y luego me dio la noticia y no estaba feliz", explicó al medio británico la mujer. "Siempre le digo que se quite el anillo antes de ir a nadar. Lo perdió un día antes de nuestro segundo aniversario de bodas", añadió.

"Solo me preocupa el pobre pececillo"

Al enterarse de lo sucedido, los lugareños se unieron para ofrecer ayuda al matrimonio. Se abastecieron de redes, equipos de buceo, detectores de metales y barcos con fondo de cristal para tratar de encontrar el objeto perdido, valorado en unos 1.000 dólares. "Norfolk es realmente así de bueno", dijo Quintal.

Cinco meses después, una buceadora llamada Susan Prior encontró el anillo alrededor del cuerpo de una lisa, por lo que decidió avisar a la pareja. Aunque le preocupó ver así al animal, aclaró que le pareció que estaba bien. "El metal solo se puede quitar atrapando el pez con una red y sacándolo suavemente", precisa.

'Simplemente no podía creerlo. Tengo algunos amigos en la isla y están bastante convencidos de que lo encontrarán", declaró la mujer. Y añade: "solo me preocupa el pobre pececillo".

De momento, Reeves y Quintal aún no han podido regresar a la isla Norfolk.