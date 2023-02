Hombre usa patín de rueda delantera de su bicicleta en Venezuela

Email it

Al no contar con una rueda de su bicicleta, un hombre en Venezuela se encargó de buscar la mejor solución posible y terminó reemplazándola con un patín. Una idea que le ha funcionado, tal como habría esperado.

Un video registra como el hombre, oriundo de de la ciudad de Barquisimeto (en el centro-occidentre de Venezuela) reemplazó la rueda delantera de su bicicleta con un patín. El señor fue visto pedaleando tranquilamente en las calles de la ciudad con su bicicleta de diseño exclusivo. Y lo mejor de todo es que la idea funcionaba.

El hecho impresionó tanto al usuario de TikTok josedazafit que éste no dudó en compartirlo con sus seguidores. Y esto tampoco se quedaron indiferentes ante su peculiar medio de transporte.

“Ingenio puro“, “El que no va al trabajo es porque no quiere“. “Para todo hay solución“, “Quizás muchos riendo pero nadie sabe el Don hasta dónde tiene que ir, son sus posibilidades”. “Es un hombre buscando solución quizá con miles de problemas encima“. “Se llama necesidad y no tener para comprar el caucho” y “Ojalá salga adelante y pueda comprarse una nueva”, escribieron algunos en el post que ha acumulado 14,3 millones de reproducciones.