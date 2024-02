Video: fue al Got Talent y tocó la flauta con su parte íntima

Uno de los atractivos más grandes que tienen los programas de talentos como los mundialmente conocidos Got Talent es ver habilidades insólitas que van más allá de cantar, bailar o tocar un instrumento.

En este caso, una participante realizó algo nunca antes visto: tocó la flauta con la vagina.

La participante australiana Beatrice McQueef fue a Got Talent Alemania, y sorprendió a todos al acercarse al escenario e invitar a todos los menores de edad a retirarse de la sala.

Acto seguido, a mujer colocó dos sillas y se abrió de piernas, y luego, mientras hacía algunas poses, comenzó a tocar el instrumento.

El jurado del Got Talent deleitó por completo, al igual que el público: nadie podía creer lo que estaba viendo.

Weiter sinkt das Niveau in Deutschland



Beatrice McQueef schockt mit ihrem Flötenspiel 😱 | Das Supertalent 2024

So läuft das im Satan TV wo Kinder zuschauen . Ich sag dann nur eines den Eltern . Ihr seid die krankesten was psychologisch ihr euren Kindern antut!!!!! pic.twitter.com/9lUHBJeiEC