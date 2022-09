Email it

Gilberto Santa Rosa es un obrero de la música. Un estratega puntilloso y exitoso de su propia carrera, estructurada a partir de buen gusto, intuición e investigación permanente en la cultura musical popular.

Acaba de lanzar este jueves 8 de septiembre, por todas las plataformas posibles su nueva producción discográfica «Debut y segunda tanda».

Antes le precedió “Colegas” en plena pandemia.

«Debut y segunda tanda» sale bajo el sello de su disquera B2B Music y lo distribuye por Believe. El anticipo más interesante fue el video de For Sale «vendo vendo, una cama doble y una bicicleta… pero los recuerdos de los dos no los presto ni los vendo…».

For Sale forma parte así, de un estilo de decir cosas que le es consustancial al salsero boricua. Algo que habla de un estilo propio, único.

Debut y segunda tanda de gilberto

La propuesta la conforman 8 temas de los cuales cinco, son versiones nuevas de canciones que ya han interpretado otros compañeros artistas y que ahora, tendrán el toque peculiar que caracteriza la salsa de Gilberto Santa Rosa.

El disco incluye tres canciones inéditas del artista que se suman a los sencillos “Cartas sobre la mesa” y “For Sale”, que el público ya ha tenido la oportunidad de disfrutar. Por esto el nombre de Debut y Segunda Tanda.

«Cartas sobre la mesa» es otro de esos temas que define el estilo, lo confirman y lo solidifican. Mucho Manolo lo compuso.

Lo que dice gilberto santa rosa

“Me considero un gran admirador de la buena música y es por eso que, en este disco, quise apostarle a algo diferente. Quiero compartir con el público algunas espectaculares canciones que he descubierto de otros colegas, pero en una nueva versión. Además, incluimos en el disco tres nuevos sencillos, completamente inéditos para continuar la tradición de presentarle al público una propuesta musical variada”, explicó en una nota enviada a elCaribe por la siempre amable Edumil Ruiz.

Gilberto Santa Rosa es ganador de seis Latin Grammy y un Grammy Award.

“Debut y segunda tanda”, es un proyecto que representa un reto porque busca mantener su esencia, pero a su vez, adentrarse en nuevos ritmos, dice la nota.

También, es una producción que le dio la oportunidad de reunirse con dos grandes colegas quienes tendrán un espacio especial, pues en octubre se avecina una edición “Deluxe” del álbum con las únicas dos colaboraciones del disco.

“Todos mis proyectos son especiales porque tienen algo que los hace diferentes y dependiendo del momento en el que esté mi carrera significa aún más para las memorias» asevera Santa Rosa.

«De “Debut y segunda tanda”, espero que el público lo disfrute tanto como los otros, que sigan bailando conmigo y que acepten esta propuesta con el cariño y respeto que siempre me demuestran. Es un disco para disfrutarlo con toda la familia y en cualquier época del año”, expresó el artista puertorriqueño.

Algunos temas

Bailando a tu son, de Juan José Hernández y del propio Gilberto.»Tú mi Dalila y yo tu Sansón», dice en la improvisación. Una referencia del Libro de Jueces de la Biblia.

Quién no ha llorado solo, de ambos compositores. «Quién no ha llorado solo, quién no sufrió una pena», es un tema lento, con mucho contenido sentimental. Un tema un poco misterioso dentro de la propuesta, con algo de tinieblas.

Enamórate bailando conmigo es otro tema tal vez de relleno.

En defensa propia, con Manuel Zavala incluido en la fórmula, resulta uno de los más atendibles del disco. «Si no hay testigo ni delito, yo me declaro inocente». Buen trabajo en los metales.

Me cogió la noche, llega con aires de plena y cumbia, y la marimba infaltable del colombiano Hugo Candelario González Sevillano.

El tren del olvido, de Willy Chirino y Gilberto, llama al corazón herido a montarse en el tren del olvido. Bonitos dibujos hechos con la guitarra eléctrica. Un recurso que pudo ser más acentuado.

“Debut y segunda tanda”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, entre otras.

Para más información, contenido exclusivo y noticias recientes, accede las redes sociales de Gilberto Santa Rosa en TikTok @SantaRosaLive, Instagram @SantaRosaLive y Facebook @GilbertitoSantaRosa.