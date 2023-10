Denuncian robo del cuerpo del supuesto hijo de El Puma

Hace varios días que Liliana y Lilibeth Morillo, hijas de José Luis Rodríguez «El Puma», anunciaron la muerte de Juan José Rodríguez, conocido como El Puma Junior, quien aseguran es el hijo no reconocido del cantante.

A pesar de desconocerse las razones por las que se murió, su muerte contrarió a muchos, incluida su esposa, quien denunció el robo el cuerpo del también cantante.

Mediante un comunicado dirigido a las autoridades colombianas, Gloria Gutiérrez, esposa de El Puma junior, reveló que en un principio no podía creer que su esposo había muerto, quien en el momento de su deceso se encontraba en Pereira y ella en Estados Unidos.

“En la mañana lo llamé y quien me atendió su teléfono me dijo que estaba muerto. No lo creí porque él estaba bien. Luego de corroborar su muerte, el cuerpo de mi esposo llegó a la funeraria Inversiones y Planes de la Paz en Pereira, Colombia”, comenzó diciendo Gutiérrez en el texto.

Asimismo, señaló que luego procedió a enviar el acta de matrimonio e iniciaron las gestiones correspondientes para la repatriación del cuerpo de su esposo a Miami.

El comunicado de la esposa de El Puma Jr.

¿Se desapareció el cuerpo de El Puma Junior?

“El de ayer, 13 de octubre del 2023, altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria le entrego el cuerpo de mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas. Juan José Rodríguez no tuvo hijos y la funeraria irregularmente le entrega el cuerpo de Juan José a unos extraños, a pesar de tener en su poder el documento que demuestra que soy su esposa y, por lo tanto, la única autorizada de tomar una decisión sobre sus restos. Además, sabiendo que en algunas horas yo estaría en Colombia para recoger el cuerpo de mi esposo”, expuso la mujer ante las autoridades.

El Puma Jr era cantante y empresario

En ese sentido, enviaron a una persona de confianza hasta la capilla de la Fe, lugar al que la funeraria informó, enviaron el cuerpo del supuesto hijo de El Puma. Sin embargo, en ese lugar aseveraron que no estaba el cuerpo del cantante.

“Exijo a las autoridades colombianas abran una averiguación penal sobre este grave hecho y me entreguen el cuerpo de juan José Rodríguez El Puma junior”. Concluyó en el escrito.

Por su parte, las autoridades colombianas aseguraron que recibieron la denuncia.