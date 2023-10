Develan la causa de la operación "de vida o muerte" de Anuel AA

Anuel AA dejó en shock este domingo a todos sus fans. Él mismo compartió en sus redes sociales una imagen desde la cama de un hospital donde explica que lo operaron de urgencia.

El artista boricua, que tiene más de 37,4 millones de seguidores en Instagram, tuvo que suspender sus planes laborales por un tiempo.

“Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, escribió el ex de Karol G en una foto donde se deja ver tumbado en la cama de un hospital, con el oxígeno puesto y algunos medicamentos en uno de sus brazos.

El popular cantante puertorriqueño aparece en la instantánea con los ojos cerrados, como si estuviese descansando.

Anuel AA, una de las mayores figuras de la música urbana, explicó a su legión de seguidores en el breve comunicado que este imprevisto con su salud le impide seguir trabajando en su nuevo disco, titulado Rompecorazones, que lanzaría dentro de dos semanas y que ahora ha quedado pospuesto hasta nuevo aviso.

“Les doy fecha rápido cuando sepa que va a pasar conmigo”, argumentó, al tiempo que pidió perdón a todos los que estaban esperando la nueva producción: “Sé que llevan esperándome y yo me jodí con coj&&&s para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los artistas de la élite pero si este es el plan de Dios, toca esperar”, dijo en su mensaje, que rápidamente acumuló casi cinco millones de reacciones.

La razón de la operación de Anuel AA

Para cerrar el post, el músico hizo una petición a todos los que le siguen: “Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios”. Enmanuel, nombre real del intérprete de Adicto, aprovechó para agradecer el trato que recibió de los doctores que lo trataron y lo salvaron.

Anuel AA tuvo que someterse a una cirugía el sábado 7 de octubre debido a un episodio de apendicitis. El cantante puertorriqueño experimentó complicaciones relacionadas con esta afección y lo trasladaron de manera urgente al hospital para recibir atención médica. La cirugía de urgencia se hizo necesaria para tratar la apendicitis y asegurar su recuperación.