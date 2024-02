Drake responde sobre video íntimo: “Dios te dio la bendición de un misil"

Un presunto video para adultos de Drake incendió Internet esta semana. El rapero canadiense aparecería en un video masturbándose, algo que se viralizó rápidamente por las redes sociales.

Sin embargo, él mismo salió a desmentir que se tratase de algo real.

El influencer Adin Ross fue de los primeros en reaccionar a ello en pleno directo, enviando rápidamente un mensaje a Drake, ya que son amigos cercanos.

«Todavía estoy vivo hermano, solo estábamos mirando tu m… Es como una locura hermano. Como, maldita sea. Tienes la bendición de tener tu voz, la bendición de actuar, la bendición de ser tú, la bendición de ser el número uno, pero también la bendición de tener un m… misil».

Adin Ross sends Drake a crazy voice memo in reaction to the leaked 😭 pic.twitter.com/J4rPylaAgf