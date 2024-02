New York. Más que listo, así se encuentra Eddy Herrera para llevar el espectáculo “Agradecido” al escenario del «Lehman Center For The Performing Arts» en la ciudad de New York este próximo sábado 9 de marzo.

Con la producción de la destacada Edilenia Tactuc y dirección y producción musical de Antonio González, “El galán del merengue” llevará lo mejor de su música a “La gran manzana”, con un variado repertorio que además de merengue, incluye otros géneros musicales.

El cantautor estará acompañado de tres grandes de la música dominicana: Wilfrido Vargas, Miriam Cruz y José Alberto “El canario”, quienes se suman a esta gran fiesta con la que Herrera sigue celebrando sus 35 años de carrera.

“Emocionado y agradecido, primero con Dios, de darme la oportunidad de seguir haciendo lo que amo y con todo el que ha hecho posible que ‘Agradecido’ siga trascendiendo. Sé que al igual que como lo hicimos en Santiago, nuestra gente de Estados Unidos podrá vivir una noche mágica con este espectáculo creado con tanto cariño”, explicó Eddy.

Más de 40 personas estarán en escena, incluyendo el grupo de bailarines que liderados por el coreógrafo Marcos Taveras, pondrán a vibrar el escenario.

José Raposo «Raposo Events», está a cargo de la puesta y producción de “Agradecido” en el Lehman Center. Herrera, proyecta llevar este espectáculo por varios países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y la ciudad de Miami.