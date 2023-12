El 2023 está a punto de llegar a su final y, con él, también las ilusiones e historias de amor de múltiples parejas de estrellas de la industria del entretenimiento. Algunos lo llamaron “el año maldito” para el amor, otros culparon a “venus retrógrado”, pero lo cierto es que este año se ha caracterizado por ser testigo de “Los Juegos del Hambre” en el ámbito amoroso, ya que ha arrasado con un número inusitadamente alto de separaciones sorpresivas en la esfera de las celebridades.

De esta manera, el año de la pandemia le pasa la posta al cruel 2023 como, oficialmente, el año más desafiante y casi imposible de vencer para las parejas de famosos, al que solamente las más fuertes sobreviven. Así que, si pensábamos existían uniones irrompibles entre este listado de parejas, el 2023 solo se ríe de nosotros y evidencia que no todo lo que brilla es oro.

Desde legendarias uniones de toda una vida como la que tuvo el romántico Hugh Jackman con Deborra-Lee Furnes, relaciones que parecían prometedoras como la de Joe Jonas y Sophie Turner, hasta romances con un inesperado final como el de Rosalía y Rauw Alejandro, repasaremos las 10 separaciones de estrellas que conmocionaron al público y acapararon la atención de los medios durante todo el año.

1. Joe Jonas y Sophie Turner (2016-2023)

REUTERS/Danny Moloshok

Sophie Turner y Joe Jonas protagonizaron el que probablemente ha sido el divorcio más sonado y polémico del 2023. Parecían ser la pareja perfecta: él, un legendario ‘Jonas Brother’ y ella, la estrella de la mega exitosa serie “Juego de Tronos”. Las celebridades intercambiaban mensajes a través de Instagram antes de conocerse personalmente en el natal Reino Unido de Turner, donde aseguró que hablaron durante horas sin aburrirse y “nos hicimos inseparables. Y luego me fui de gira con él”. Tras poco menos de un año, se apresuraron en comprometerse y en 2019 se dieron el sí en Las Vegas y también en Francia. La primera hija, Willa, llegó en 2020 y, a puertas de su separación, dieron la bienvenida a Delphine.

A lo largo de su relación, se han apoyado mutuamente en las alfombras rojas, compartiendo también momentos de su romance en redes y entrevistas. Aparentemente, todo iba bien el pasado agosto, hasta que, en septiembre, Jonas decidió que la relación no daba para más en una solicitud de divorcio que alegaba que su matrimonio estaba “irremediablemente roto”.

La sorpresa y tristeza de los fanáticos de la famosa pareja fue multitudinaria, ya que nunca dieron indicios de distanciamiento. Superando algunas desavenencias públicas, la ex pareja atraviesa actualmente un proceso legal de divorcio y custodia compartida por sus pequeñas, mientras Turner se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el aristócrata Peregrine Pearson.

2. Britney Spears y Sam Asghari (2016-2023)

(Fotos: Instagram/@britneyspears)

Contratar a Sam Asghari como uno de los modelos para el videoclip de su tema “Slumber Party” fue una de las mejores decisiones que pudo tomar Britney Spears. En octubre de 2016, la Princesa del Pop intercambió teléfonos con el modelo iraní-estadounidense durante el rodaje y en 2017 oficializaron su relación.

A lo largo de los conocidos y no conocidos altibajos en la vida de Spears, el valiente Asghari ha sabido estar para ella como un gran sistema de apoyo tanto personal como profesional. “Sam ha sido un sueño absoluto hecho realidad para Britney”, dijo una fuente a Us Weekly exclusivamente en mayo de 2019. “Él es una luz muy positiva en su vida”.

Los ex tórtolos, que se llevan 13 años de diferencia, se comprometieron en 2021 después de casi cinco años juntos. A pesar del dolor de haber perdido un bebé en abril de 2022, siguieron adelante con la boda dos meses después. Sin embargo, el matrimonio solo duró 14 meses, rindiéndose el pasado agosto.

3. Rosalía y Rauw Alejandro (2021-2023)

(Foto AP/John Locher, archivo)

“Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas”, decían Rosalía y Rauw Alejandro en su tema “Beso” cuatro meses antes de romper su compromiso.

Este fue un final que nadie pudo decir que veía venir: en marzo de ese mismo año, decidieron lanzar un romántico EP juntos de tres canciones llamado “RR”, con un videoclip que anunciaba su anhelado compromiso. Por si fuera poco, tan solo un mes antes de conocerse su separación, Rosalía hablaba con El Hormiguero sobre lo bien que iban las preparaciones de la boda con Rauw. Pero, después de divagar un poco, dio una pista: “Vamos a ver cómo termina esto”. Semanas después, se supo cómo.

La cantante española y el reggaetonero boricua se conocieron en 2019, durante el lounge de un hotel en Las Vegas durante los Latin Grammy y aseguraron que fue “amor a primera vista”. El término de su relación trajo consigo fuertes rumores de infidelidad por parte del artista latino, que desmintió categóricamente así como también lo hizo la catalana, quien, actualmente, está saliendo con el actor Jeremy Allen White.

4. Natalie Portman y Benjamin Millepied (2009-2023)

REUTERS/Maja Smiejkowska

“El cisne negro” no solo le daría un Óscar a Natalie Portman, sino también al que, hasta hace muy poco sería el amor de su vida: el francés Benjamin Millepied. El flechazo de se dio en 2009, cuando Millepied fue contratado para coreografiar la película y entrenar a Portman en el arte del ballet y conectaron instantáneamente. Cuando terminó el rodaje de la cinta, ya eran novios oficialmente.

Un año más tarde se comprometieron y esperaban su primer hijo. De hecho, la icónica actriz ganó el Óscar mientras lucía su vientre de embarazo. Tras dar la bienvenida a su hijo Aleph en 2011, Portman y Millepied se casaron en una ceremonia en la costa de California y se mudaron a Paris en 2014. De vuelta en los Estados Unidos, tuvieron a su hija Amalia, nacida en 2017.

Si bien superaron los 10 años de matrimonio, el 2023 también arrasó con las ilusiones de la pareja. Pese a los intentos de Natalie por mantener su vida estrictamente privada, en junio se conoció que su esposo había tenido una relación extramarital. Pese a los intentos del bailarín por ser perdonado, parece que la actriz ya no soportó la situación y no volvió a aparecer usando su anillo.

5. Kylie Jenner y Travis Scott (2017-2023)

SANTA MONICA, CALIFORNIA – AUGUST 27: (L-R) Travis Scott and Kylie Jenner attend the premiere of Netflix’s «Travis Scott: Look Mom I Can Fly» at Barker Hangar on August 27, 2019 in Santa Monica, California. (Photo by Rich Fury/Getty Images)

Sin duda, esta es una relación que marcó un punto de inflexión en la vida de la menor del clan Kardashian-Jenner, pues sería la que posteriormente le dé uno de los roles más importantes de su vida a su corta edad, fuera de su faceta como empresaria: ser madre.

Ya era bien sabida la predilección de Kylie Jenner por los cantantes de rap. Tras su ruptura con el rapero Tyga en 2017, en abril del mismo año, durante el festival de Coachella, una impresionante química surgió entre Kylie y otro rapero estadounidense: Travis Scott.

Su relación tomó un rumbo muy serio bastante rápido, pues lo acompañó en su gira de abril y mayo. Poco después, en medio de un silencio sepulcral ante los rumores de embarazo, la fundadora de Kylie Cosmetics dio a luz a su hija Stormi en febrero del año siguiente.

Sin embargo, la relación estuvo marcada por la inestabilidad, pues terminaron varias veces. Tras separarse en 2019, se reconciliaron en 2021 y, en febrero de este año, dieron la bienvenida a su segundo hijo. Poco después, se conoció que su separación era definitiva.

6. Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness (1995-2023)

NEW YORK, NEW YORK – MAY 01: Hugh Jackman and Deborra-Lee Furness attend The 2023 Met Gala Celebrating «Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty» at The Metropolitan Museum of Art on May 01, 2023 in New York City. (Photo by Cindy Ord/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Pocos podrían imaginar que esta longeva pareja, que logró mantenerse unida en un matrimonio de casi tres décadas, no habría iniciado con el pie derecho su historia de amor. De hecho, durante una entrevista, Hugh Jackman confesó que Deborra-Lee Furnes estuvo a punto de terminar con él tan solo tres semanas después de empezar a salir, pese a que, en el fondo, él siempre tuvo que ella era la indicada para él. “Lo supe muy pronto, antes que Deb incluso. Incluso cuando intentó romper conmigo, lo supe”, recordó.

Sin embargo, la estrella de Wolverine logró convencer a la actriz australiana de que se quedara con él y así fue: los actores se casaron en 1996 y tuvieron dos hijos, Oscar y Ava. Sin embargo, el cuento de hadas tuvo su final este 2023, año en que su relación dio un giro inesperado.

La pareja anunció el final amistoso de su matrimonio en un comunicado compartido en exclusiva con People el pasado septiembre: “Hemos tenido la bendición de compartir casi 3 décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”.

7. Ricky Martin y Jwan Yosef (2015-2023)

(Instagram: jwanyosef)

Otro de los matrimonios más estables de la industria del entretenimiento que el 2023 rompió fue el del cantante boricua Ricky Martin y el pintor sueco-iraní Jwan Yosef. Su separación dejó una numerosa familia: dos hijos de Martin y dos hijos en común.

El algoritmo de Instagram fue el culpable del flechazo entre los artistas a mediados del 2015. El intérprete de “Livin la Vida Loca” contó que es un acérrimo seguidor del arte de artistas conceptuales en redes sociales, por lo que dio con el perfil del pintor y, tras observar su foto, procedió a contactarlo. Seis meses después, los ex tórtolos se conocieron personalmente en Londres y oficializaron su relación en 2016, año en que también anunciaron su compromiso. “Quiero pasar el resto de mi vida contigo”, relató la estrella caribeña.

Tras seis años de matrimonio, Martin y Yosef decidieron separarse definitivamente el pasado julio debido a problemas personales que terminaron desgastando la relación. “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto, y dignidad, por nuestros hijos y honrando lo que hemos experimentado como pareja en estos maravillosos años”, señalaron ambos.

8. Reese Witherspoon y Jim Toth (2010-2023)

Reese Witherspoon y Jim Toth

11 años de matrimonio fueron los que una de las parejas más idílicas de Hollywood dejó en el pasado tras su decisión de separarse definitivamente el pasado marzo. El inicio de la historia de amor de Reese Witherspoon y Jim Tosh se remonta a febrero de 2010, cuando fueron vistos cenando juntos en Santa Mónica y desataron los primeros rumores de noviazgo. Para sorpresa del público, en diciembre del mismo año ya estaban comprometidos.

La pareja se casó en marzo de 2011 en una relajada boda en el rancho de Witherspoon en Ojai, California. La estrella de “Legalmente Rubia” ya tenía dos hijos junto al actor Ryan Phillippe: Deacon y Ava Phillippe, con quienes Toth no tardó en estrechar lazos fácilmente. A fines de septiembre del 2021, la pareja dio la bienvenida a su propio hijo, Tennessee James.

Días antes de celebrar su aniversario número 12, la pareja anunció el término de su duradero matrimonio en un comunicado. “Nuestra mayor prioridad es nuestro hijo y toda nuestra familia mientras navegamos este próximo capítulo”, agregaron. Si bien Witherspoon reveló que era un “momento vulnerable para ella”, meses después, su ex pareja ya se estaba dejando ver con una nueva novia.

9. Tini y Rodrigo de Paul (2022-2023)

(Foto: Instagram)

Las relaciones serias siempre han sido la onda de este par. La irremediablemente romántica Tini venía de su dramática ruptura con el colombiano Sebastián Yatra durante el primer año de pandemia, mientras que Rodrigo de Paul era un futbolista felizmente casado con la modelo Camila Homs. Sin embargo, no sería hasta el último trimestre del 2021 que ambos darían los primeros indicios de su acercamiento virtual.

El interés del futbolista argentino por la cantante ya se hacía notar cuando la empezó a seguir en Instagram y le daba like a sus fotografías. Un mes después, se produjo su primer encuentro en persona durante un asado en el país natal de ambos. El inicio de su historia se empezó a gestar desde ese momento y, en junio de 2021, De Paul confirmó el romance con una foto que dejaba ver la mano de Tini.

Si bien su romance estuvo marcado por apasionadas muestras públicas de admiración y apoyo mutuo, también hubieron rumores de que habrían construido su felicidad en base a la tristeza de la ex esposa del jugador, Camila Homs. A inicios del pasado agosto y después de rumores de distanciamiento, la pareja compartió el mismo comunicado anunciando su separación.

10. Ariana Grande y Dalton Gómez (2020-2023)

(Foto: Instagram/Ariana Grande)

Ha quedado demostrado que para Ariana Grande y Dalton Gómez, no todo encierro fue malo. El anhelado cuento de hadas de la cantante con el agente inmobiliario se inició, inusualmente, en la intimidad del confinamiento de la pandemia. Un mes antes, se les vio dándose su primer beso y, casi inmediatamente, les tocó pasar gran parte de 2020 en cuarentena juntos y haciendo crecer su relación. Pese a que la pandemia de COVID-19 puso muchas cosas en espera, no detuvo los planes de Gomez de proponerle matrimonio a Grande en diciembre de 2020.

En mayo del siguiente año, los ex tórtolos hicieron la travesura de casarse en secreto en la propia casa de Grande en Montecito, California. El matrimonio no tuvo hijos y fue, más bien, corto. Apenas dos meses después de celebrar su segundo aniversario de bodas, Ariana y Dalton anunciaron su separación el pasado julio. Las redes sociales ya especulaban una posible ruptura entre el matrimonio ante la ausencia de fotos juntos.