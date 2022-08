El Gran Combo es más que la Universidad de la salsa, la fábrica suprema del sabor. La historia de la salsa hubiese sido distinta sin su aporte. Por eso dominicanos, puertorriqueños, colombianos, cubanos y venezolanos, se unieron la noche del sábado a los dominicanos que coparon el Teatro la Fiesta.

Con más de dos horas de retraso comenzó el show dedicado a celebrar los 60 años de El Gran Combo.

La primera en dejar escuchar su voz fue Ruth La Cantante, quien demuestra la mala suerte que tienen las mujeres en la industria de la salsa.

Ruth La Cantante (Foto servida)

Con semejante vozarrón, con tan magnífico desempeño, con tan buen repertorio, solo se puede explicar su ausencia de las grandes ligas de la salsa, gracias al machismo leninismo imperante y al falso concepto de que las mujeres no venden.

El coro por momentos desafinaba cuando cantaba Dicen que soy.

Ruth cantó un popurrí de la India, Caballero engaño, Ahora resulta y La loba.

Su voz es robusta, poderosa, que economiza bien el aire gracias al buen uso del diafragma para administrar victoriosamente los agudos. Su presentación es alegre e impacta.

Hubo un momento ya para el final en que fue salvada al dar un paso atrás, de no caer de espaldas, gracias a que uno de sus bailarines a sujetó.

El rey del merengue es joseito mateo

Antes de comentar el desempeño de la orquesta de Wilfrido Vargas, quiero referirme al uso del titulo de El Rey del Merengue, que pertenece de por vida a Joseito Mateo. Como dijo Johnny Ventura antes de morir -que bien pudo haberse puesto la Corona, pero por dignidad, respeto, gallardía, pundonor y sentido de la honestidad artística, no lo hizo-, Joseito Mateo es y será El Rey del Merengue. Wilfrido Vargas no es el rey del merengue, si quiere llamarse el King de la trompeta, o el King del sabor, es otra cosa. Pero el rey es Joseito Mateo. Punto y aparte.

lA nueva orquesta de wilfrido vargas

El maestro Wilfrido Vargas es una de las glorias no solo del merengue sino de la música tropical. Revivió su orquesta con un frente que sencillamente no tiene competencia en la música dominicana actual. Dos colombianos y dos venezolanos se encargan de que el repertorio de Wilfrido llegue tal y como sonó en los 70, 80 y 90. Pero además tienen la capacidad de hacer juegos de voces, a la vez que tienen un movimiento arrollador en escena. Coreografías frenéticas exhiben frescura y juventud en un repertorio que no tiene edad.

Wilfrido Vargas y su nuevo y espectacular frente vocal ( Foto: Alfonso Quiñones)

La orquesta de Wilfrido viene a reforzar así el ejército de merengueros que componen Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Rubby Pérez, Jandy Ventura y el Legado, Miriam Cruz, entre otros.

“Les damos las gracias a todos ustedes y a la gente que ha hecho posible para que yo esté aquí junto con El Gran Combo, que cumple 60 años en las tarimas con Rafael Ithier”, expresó Wilfrido. Enseguida marcó “El africano”. Otros temas suyos fueron “Comején”, “Volveré”, “El jardinero” y “Sálvame”.

La producción artística fue de Ericko Zapata, mientras los animadores fueron Julio Clemente y Yoryi Castillo.

Se hace justo que los interesados que organizan fiestas, etc. llamen esta extraordinaria agrupación, que da nueva vida al merengue.

«tengo que ir pa’ Santo Domingo con El Gran Combo»

El Gran Combo llegó con Rafa Ithier a la cabeza quien justo este lunes está cumpliendo 96 años de edad.

«Estoy convaleciendo de una enfermedad que me dio hace como dos años con la pandemia y estoy metido en casa, no he salido de casa a nada, pero cuando cuando me dijeron que venía para Santo Domingo yo dije: – no me puedo quedar, tengo que ir pa` Santo Domingo», dijo Ithier durante la presentación de la orquesta.

La gente recibió de pie a El Gran Combo, que arrancó con Me liberé, Se me fue, El menú, Brujería, Mujer celosa. También se bailó con Tilín tilón, Aguacero, Se nos perdió el amor, Ojos chinos, Hojas blancas, Timbalero. No quedaron fuera Arroz con habichuela, Y no hago más na, Pilito y No hay cama pa´ tanta gente, fue el repertorio que se fue armando entre el plan de vuelo de la orquesta y lo que pedían los seguidores.

Guiños de El Gran Combo

Un guiño a los dominicanos fue la inclusión del tema Ámame de Palmer Hernández

No faltó tampoco el homenaje de El Gran Combo a un gran hermano, Johnny Ventura.

«Antes de seguir tocando, quiero que ustedes se unan a nosotros y le demos un abrazo a una figura que más que amigo fue un hermano de nosotros, el señor Juan de Dios Ventura, Johnny», dijo Rafa.

El público, de pie, ovacionó. La nostalgia se hizo visible cuando apareció en escena Jandy Ventura, a quien Ithier abrazó con especial cariño más de una vez.

Así que era justo recordar el tema Trampolín, que incluyó a Jandy en la interpretación junto a El Gran Combo.

Rafa Ithier y Jandy Ventura al punto del abrazo (Foto: Alfonso Quiñones)

Otro momento excelente fue cuando Michel el Buenón subió a escena a cantar con El Gran Combo Mujer celosa, algo que originalmente no estaba en el guión y que demostró la valía de Michel, su capacidad de improvisación y sus cualidades vocales.

Se diría que fue una noche dominicana para El Gran Combo y una noche borícua para los dominicanos que estuvieron hasta las 3:00 de la madrugada bailando en esos limitadísimos espacios en la punta de las mesas.

Ojalá seamos testigos de los 100 años de El Gran Combo.