El look de la madre de Yailin se parece a Karol G según los internautas

Era de esperarse que los fanáticos comenzaran a comparar a la madre de Yailin La más viral con la cantante Karol G. Es que Wanda Diaz, apareció en sus redes sociales bailando la coreografía de la canción de Shakira y Bizzarap usando una peluca tal cual el color y largo del cabello de la ex de Anuel AA.

La madre de Yailin respondió a miles de sus seguidores luego que se le acusara de “fanática” de la artista Karol G. Wanda salió a la luz pública y desde entonces comenzó a crecer su cuenta oficial de Instagram al saber que era la suegra de Anuel AA. La mujer no pudo quedarse callada y contestó a quienes la tildaron de parecerse a ‘La Bichota’.

“Ese pelo rojo… No le va a todas solo a mi máxima Karol G”, “Esa peluca se la regalo Patica seca, le queda bien arriba Carolina”, “Y que hace ella cantando la canción de Shakira que es para los hombres cuando su hija se metió en la de Karol” fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, la madre de Yailin decidió hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 60 mil seguidores. Allí aclaró que no está embarazada como se rumoraba y además se pronunció sobre la Bichota, destacando que ella se pone la peluca del color que ella quiera y no por eso está haciendo referencia a alguien.

“Ustedes saben que yo no hablo, yo no opino, yo no digo nada, todo mundo me acaba y yo no digo nada porque no soy así. Todo mundo me come y habla. Y ahora están con la peluca roja, yo me puedo poner cualquier peluca, roja, amarilla, verde, yo la compro con mi dinero”, expresó la madre de Yailin.