Email it

Santo Domingo.- Fueron cinco horas de show, que al parecer al público les pareció, una, pues con la alegría que se les veía en sus rostros al corear cada canción de los merengueros que subieron a escena, esa fue la impresión que dieron en el concierto Noche de Reencuentros, a casa llena el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua.

Oferta merenguera que se consolida en el gusto popular y permite que el ritmo vuelve a recuperar esplendor e interés, gracias al carisma y la buena orquestación del Conjunto Quisqueya; los hermanos Bonny y Richie Cepeda; Ringo Martínez, Jossie Esteban y la Patruya 15; Dioni Fernández y El Equipo; Tito, Gabby y Los Keton; Aramis Camilo, Fenny Ortiz y Carlos David.

El evento estuvo bien producido por el ingenio de Amable Valenzuela, Alberto Bernabé (Bebeto) y la producción artística de Rafael Taveras, logrando concitar la atención de los más de mil 200 asistentes, que corearon, bailaron y gozaron cada tema, desde las10:00 de la noche del sábado hasta cerca de las 3:00 de la madrugada del domingo.

El concierto inició con Dioni Fernández, quien, junto a Charlie Rodríguez, Kaky Vargas y Eddy Rafael, interpretaron los temas “Los diseñadores”, “Cómo es posible”, “Yo soy ara ti”, “Oye muchacha”, “Cal y arena”, “La mina de amor” y “Los mosquitos puyan”.

La espectacularidad llegó a escena con Los Kenton, quienes rememoraron sus años mozos con una coreografía excepcional y que llenó todas las expectativas.

Su primer tema fue La política, en el que Tito, acompañado de dos jóvenes, hicieron diferentes coreografías solo en ese tema. Luego interpretaron Campesina y más adelante llamaron a Gabby Arias, despertando un mayor entusiasmo en la gente, quien cantó Te lo pido por favor y finalizaron con El negro del swing.

Un momento que fue del agrado del público fue cuando por separado salieron a escena Fénix Ortiz y Aramis Camilo. El primero interpretó los temas Un día más, Como tú, No me importa, no y tu mujer. Más adelante entró Camilo con su sombrero, lentes oscuros, guantes y su varita en manos. Cantó Vuelve, La varita, Susana y El motor, tema obligado en todas sus presentaciones.

El Conjunto Quisqueya fue la siguiente atracción, a las 12:20 de la madrugada. Iniciaron con Pegadita de los hombres, seguido de Mi piel (Mira como se me pone), que gustó bastante. Felicítame, María Cristina, Los limones y La trulla navideña, temas navideños que puso a todos de pie. Esta banda se escuchó como si fuera un disco de tan buen sonido.

El reencuentro de Jossie Esteban y Ringo Martínez con La Patrulla 15 fue extraordinario, pues la banda tuvo una calidad impecable en todos los sentidos, ¿Que? Aha! (La mujer de Antonio) fue su primer tema, en el cual bailaron como jovencitos.

Un hombre busca una mujer, Noche de copas, Yo me siento enamorado, El moreno y El cantinero, con los cuales consiguieron el respaldo de la gente que no los quería dejar ir del escenario pidiendo más.

La descarga musical finalizó con “El mandamás” Bonny Cepeda, quien junto a su hermano Richie y Carlos David, montaron un show para recordar buenos tiempos del merengue. Lo que más me gusta de ti, Me tiene chivo, Ay doctor, La fotografía, Asesina, entre otros, fueron los éxitos interpretados por estos tres artistas, con lo cuales lograron que el público se sumara a ellos cantando a coros.