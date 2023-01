El príncipe Enrique ve posible la reconciliación con su familia

Londres, (EFE).- El príncipe Enrique ha asegurado que es «posible al cien por cien» que haya una reconciliación con su familia siempre que «se asuman responsabilidades», en una entrevista con la cadena británica ITV antes de que el martes se publique su biografía, titulada en español «En la sombra».

En las próximas horas se difundirán otras tres entrevistas que ha concedido a cadenas estadounidenses, después de que, además, en los últimos días la prensa haya publicado ya múltiples filtraciones del libro.

El hijo menor de Carlos y Diana, que actualmente reside en Estados Unidos, dijo que aún no sabe si será invitado a la coronación en mayo del rey Carlos III en Londres, pero señala que «pueden pasar muchas cosas» hasta entonces.

Pese a los numerosos reproches que hace a su padre y a su hermano Guillermo -heredero al trono-, Enrique mantiene que sigue creyendo «en la monarquía», y asegura que nada de lo que hace o dice es «para dañar o lastimar» a sus parientes.

Con todo, reconoció que en la actualidad las relaciones son muy tensas y les acusa de haberse «acostado con el diablo» en los medios de comunicación para «rehabilitar su imagen», mientras lo desacreditan a él y a su esposa Meghan.

«En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí», ha dicho en la conversación en ITV con el periodista Tom Bradby.