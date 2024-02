El título que le tocaría a Camilla Parker si algo le sucede al rey Carlos III

Con la noticia del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, desde este momento varios medios británicos y del mundo entero están a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Por ello, recientemente algunos se han atrevido a dar el posible título que le correspondería a la ahora reina consorte, Camilla del Reino Unido (Camilla Parker) en caso de que algo le suceda a su esposo.

Así como se manifestó que el príncipe William ya debería estar preparado para dar su paso como futuro rey, otros aseguran que en caso de que algo le ocurra al rey Carlos, pues su diagnóstico aún no es cierto, la reina Camilla Parker recibiría el título de Reina Viuda. Pero contrario a lo que muchos creen, ella no sería, en caso tal, la monarca oficial del Reino Unido, pues el título pasaría al primer hijo del rey.

En cualquier caso, y esperando que al rey Carlos III no le ocurra nada, pues no lleva un periodo de tiempo muy largo en la Corona Británica, la reina actual no pasaría a ser un miembro muy importante. Aunque claramente seguirá siendo parte de la familia real.

Por el momento se espera que el diagnóstico del monarca pueda ser fácil de manejar, y que pronto salga victorioso de toda la situación.