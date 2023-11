El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU

Hace seis años, el movimiento #MeToo, fundado por Tarana Burke en 2006, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo como #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, #TimesUp entre muchos otros, también catalizaron el cambio.



Desde entonces, ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, con servicios esenciales y más estrategias de prevención.



La campaña Únete de la ONU



Como cada año, del 25 de noviembre al 10 de diciembre también se realiza la campaña Únete de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) focalizada en la importancia de financiar diferentes estrategias de prevención para detener la violencia desde su comienzo.



Además, durante estos 16 días de activismo se busca movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.



En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye: violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio); violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético); trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil.



Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.



La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.



¿Cómo puedo unirme a la campaña?



• Vestir una prenda, o usar un listón naranja e invitar a otras personas a vestirse de naranja cada día 25 de noviembre

• Difundir en las redes sociales los hashtag #DíaNaranja #YomepintodeNaranja con mensajes a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.

• Asumir compromisos públicos para lograr el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

Violencia sigue al acecho

La agresión contra mujeres y niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual. Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el trabajo y los espacios en línea, y se ha visto agravada por los efectos pospandemia, los conflictos y el cambio climático. La solución radica en gran parte en que se invierta en la prevención. Sin embargo, resulta alarmante la escasa cantidad de recursos económicos que los países están destinando. Tan solo un 5 % de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2 % en su prevención. Se precisan más recursos, mejoras en la legislación y la aplicación de la justicia, servicios para las supervivientes y capacitación para agentes del orden público.