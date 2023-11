Para alcanzar este objetivo los sectores relacionados deben unirse, realizar un diagnóstico robusto e integrar planes turísticos que abarquen experiencias gastronómicas

¿A quién no le gusta saborear un destino a través de su comida? Probar la comida típica del lugar que visitamos es una de las actividades turísticas que más se disfruta. Si la comida es buena, se repite el lugar muchas veces y se comparte la experiencia. Pero, ¿qué hace falta para posicionarla?



Para el profesional de administración turística y hotelera Iván Rodríguez, el sector turístico necesita apropiar e integrar a la oferta gastronómica no solo a restaurantes sino también a otros espacios de valor como mercados, plazas de mercado, la comida callejera, la cocina tradicional, que se encuentran en algunos trayectos cuando pasamos por carreteras para que se consoliden de forma efectiva.



“La gastronomía también debe contribuir con el desarrollo del turismo generando más experiencias, en torno a storytelling (arte de contar) y en la historia de los productos”, expresó el experto que apoya al equipo de Colombia en la mesa de estrategia de turismo gastronómico y que participó en República Dominicana en el IX Foro Gastronómico con “Cómo aprovechar la comunicación digital en la gastronomía”.



Para consolidar la gastronomía como producto turístico, ¿qué planes estratégicos son necesarios?

Tiene que haber un acuerdo y una concertación nacional que junte todos los intereses de las academias, de los programas de gastronomía, de los empresarios; saber cuáles son sus necesidades reales, conocer las necesidades del turista, clasificar quiénes nos visitan y a cuáles destinos. Con base en estas clasificaciones hay que diseñar experiencias idóneas.



Tener en cuenta las bebidas tradicionales es muy importante. La gastronomía no puede ser una estrategia solo para restaurantes, sino que debe abocarse a bebidas, bocados, cocina tradicional y a nuevas propuestas de cocina con productos locales. Todo esto suma y es un plan de trabajo a mediano y largo plazo que hay que consolidar.



¿Por dónde se debe empezar para tener éxito?

Por lo menos hay que empezar por un estudio o diagnóstico robusto que consolide una muy buena estrategia. Puede que sea un trabajo que no dure menos de cuatro años, pero no quiere decir que no se pueda tener victorias tempranas con acciones estratégicas que permitan consolidar un destino. Puede haber resultados a mediano y corto plazo, no obstante, las estratégicas tienen que ser más sólidas.



¿Qué sectores deben involucrarse para alcanzar este objetivo?

La cocina tradicional y la popular deben estar involucradas. Así como la cocina callejera, los restaurantes, fincas con experiencias con el café, cacao, frutas, maíz, viñedos de trópico, que hacen parte de la cadena de valor.

Luis Marino López, Iván Rodríguez, Bolívar Troncoso Morales y Juan Febles.

¿Qué puntos han trabajado en Colombia?

“Los principales ejes que tiene la estrategia de turismo gastronómico en Colombia son afianzar la identidad para que el colombiano pueda sentirse orgulloso de su gastronomía y empiece a hacer desplazamientos de turismo interno y esta sea su motivación de viaje”, expresó Iván Rodríguez, durante una entrevista que le realizó este diario en el marco del IX Foro Gastronómico. “Hay que articular el mercado de viaje del turismo con la gastronomía; que los restaurantes y agencias hagan planes turísticos; que también integren experiencias gastronómicas como visitas a viñedos, plantaciones… También desarrollar las iniciativas de investigación que es solucionar los problemas y retos del turismo”.