“Si buscas un lugar cerca para visitar, deberías ir a Cartago”, esa fue la primera vez que me hablaron de esta provincia ubicada al sureste de San José, Costa Rica; y lo hizo una taxista.

En ese momento estaba entusiasmada por ir a La Fortuna, Cantón de San Carlos, que está entre tres y cuatro horas de San José. Es una pequeña comunidad conocida como vía de acceso al Parque Nacional Volcán Arenal, que abarca dos volcanes. Es una de las opciones más recomendadas al igual que Isla Tortuguero.



Pero, ¿qué tenía Cartago que había que descubrir? Esta provincia, la segunda más pequeña del país, después de Heredia, tiene el Sanatorio Carlos Durán, el Volcán Irazú, Las Ruinas de Cartago, las Ruinas de Ujarrás, Bosque Prusia, entre otros. Y lo mejor de todo, es que siempre encontrarás a un lugareño o un turista extranjero dispuesto a ayudarte con la ruta y a contarte historias fascinantes.

Distancia y hospedaje



De San José, Cartago está entre 50 minutos y una hora y media, ya que es un país con mucho flujo vehicular. Puedes optar por bus, (entre 1 y dos dólares), taxis (con una tarifa que ronda los 12, 000 mil colones equivalentes a 24 dólares) o por rutas turísticas. La mejor opción de hospedaje siempre será el centro de la ciudad porque tienes muchas posibilidades de movilizarte en bus o en tren sin ningún problema. Además, allí encuentras una diversidad de restaurantes y de tiendas.



Primera parada, Ruinas de Cartago

Como primera parada, están las Ruinas de Cartago, que se encuentran en pleno centro histórico de la ciudad. Entrar a esta edificación a medio construir, es un deleite, porque además del jardín que posee, su historia es impresionante como la de la mayoría de lugares que allí se acogen.

No tenía idea de por qué la edificación no se concluyó, sin embargo, al llegar allí, Fary una turista hondureña compartió lo que le habían contado de aquel lugar. “Estas ruinas iban a ser una iglesia en la que se iba a adorar a Santiago Apóstol. Se comenzó a construir a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX pero a causa de varios terremotos, la obra quedó inconclusa por decisión de las autoridades”. Es un buen lugar para ir en familia y disfrutar del paisaje.

Ruinas de Cartago

Sanatorio Carlos Durán

A las 8:00 de la mañana sale el primer autobús de la parada Tierra Blanca (desde el centro) con destino a el Sanatorio. El costo es de unos 610 colones (aprox. 1 dólar). El viaje dura 30 minutos.

Al llegar, algunos lugareños sonrientes me preguntaron: ¿no te da miedo entrar allí? Reí, pero en realidad no sabía la historia ni a qué me iba a enfrentar. En este viaje preferí, antes de ‘googlear’ el destino, dirigirme a él y encontrarme con su historia.

Sanatorio Duran,en Cartago

Con 1,200 colones (2 dólares aproximados) pude recorrer el campus y esas casonas de tablas viejas. Descubrí que era un hospital acreditado para tratar a las personas con tuberculosis. Entre camas vacías, laboratorios, zonas de emergencias, baños, decidí trasladar mi imaginación a aquella época. Era 1915, cuando el doctor Carlos Durán idealizó el espacio, sin embargo, no es hasta 1918 cuando abre sus puertas. En aquel momento era un lugar que estaba adelantado a la época y que tenía una capacidad para 300 enfermos. El lugar era tan bueno que competía con los mejores sanatorios de América y Europa. Posteriormente cierra sus puertas en 1973 tras el cese de la enfermedad y los avances médicos. Para el 2014, fue declarado joya arquitectónica de Costa Rica por el Ministerio de Cultura. Científicos, estudiantes y médicos son los que más visitan el lugar.

Volcán Irazú

A 18 kilómetros de el Sanatorio, está el Volcán Irazú. Para llegar, la parada del bus está a una cuadra y sale a las 9:00 de la mañana (costo de 1,500 colones; unos 3 dólares aprox. Para la entrada, debes comprar la boleta en línea en la página del Parque Nacional Volcán Irazú, cuyo precio es de 15 dólares. Para apreciar esta abertura geológica, ir en ropa cómoda y abrigo es indispensable. Caminar allí a baja temperatura y con neblina, te hace verdaderamente apreciar el lugar. Según información del Parque, este es el volcán más alto de Costa Rica con una altitud de 3.432 metros sobre el nivel del mar. En los alrededores de los cráteres se puede observar una vegetación baja y se distinguen diversidad de especies de flora y fauna. Por sus características geológicas, es un área de interés para estudiantes y científicos, ya que ha mantenido manifestaciones eruptivas en los últimos años. Para el retorno, el bus sólo sale a las 12:30 y a las 3:00 de la tarde. ¿Te animas?