César Villanueva presenta su libro ‘Manifiesto de un fundador’

‘Manifiesto de un fundador’ es el nombre del libro que acaba de poner a circular César Villanueva, fundador de Domex y CEO de Grupo Domex, con la idea de compartir las claves que le ayudaron a tener éxito en los negocios.

Portada del libro.

Para él, como para el resto de los que incursionan en el área empresarial, no es fácil obtener buenos resultados, pero con entrega, tesón y estrategia las posibilidades aumentan. “Por eso es que, hoy día he querido a través de este libro, ofrecer los principios para trascender en los negocios, esos principios que he aplicado a lo largo de esta carrera de más de 25 años, porque es un camino largo el que se recorre para llegar a la meta y continuar creciendo conforme a la exigencia de los tiempos”, puntualizó Villanueva.

Según el autor, el libro puesto a circular en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, cambiará tu forma de ver la riqueza y los negocios, sobre todo, en un mundo globalizado que cada día es más exigente y requiere de mayores destrezas.

Resaltó que, después de altas y bajas, de un trabajo duro y tenaz, entonces se recogen “las perlas de sabiduría” basadas en experiencias personales y empresariales. “Nadie dijo que es fácil llegar al punto de poder escribir una obra como el ‘Manifiesto de un fundador’, que me permite aportar esas ideas que dan buenos resultados en los negocios, pero sí es posible lograrlo. Es cuestión de echar andar un plan, tener orden y deseos de crecer y mantenerse en el tiempo”, comentó el empresario.

Objetivos claros

Con este libro, de ocho capítulos, más la experiencia sintetizada de su autor, Villanueva quiere contribuir con quienes hoy emprenden un negocio, a veces sin la noción de lo que quieren o lo que buscan, llegando a desesperarse y abandonar sus sueños por no contar con las herramientas necesarias para lograr el éxito, y también, por no tener la paciencia que se necesita para recoger los frutos de lo que se siembra.

La falta de experiencia, la ausencia de pasos claros a seguir y el miedo natural que invade a quienes se atreven a fundar su propio negocio hacen del fracaso el destino final. “Pero este desalentador escenario puede evitarse con los principios que hoy les comparto”, comentó el autor no si antes motivar con la frase: “Decídete a actuar”.

A la puesta en circulación de la obra prologada por Vilma Núñez, comentada por Héctor Guerrero Heredia, y conducida por Larimar Fiallo, asistieron diversas personalidades del mundo empresarial, así como familiares, amigos y relacionados de Villanueva. La obra está en venta en Amazon y en www.Quierox.com

Breve biografía del autor

César Villanueva Melo nació en República Dominicana. Aquí estudió Finanzas, carrera que ejerció trabajando en diversas instituciones del país hasta que decide fundar a Domex teniendo como aval sus más de 25 años de experiencia en dirección de empresas. Hoy es uno de los más reconocidos empresarios del área de courier, envíos, distribución, transporte, logística y gestión de centros educativos.