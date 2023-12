Para despedir el 2023 por todo lo alto, realiza desde una limpieza en tu casa hasta una linda decoración

Entre rituales, decoración, cena, brindis, y una escapada se mantiene la Nochevieja cada año. Para pasarlo por todo lo alto, antes que todo, lo primordial es la unión familiar.



Limpieza del hogar y decoración



Para despedir el año e iniciar el nuevo con buen pie, hay quienes hacen una limpieza profunda y se deshacen de lo que ya no les sirve o no necesitan.



Hay detalles que suman para esa noche súper especial. Colocar una especie de cortina con el número del nuevo año y globos, es una de las decoraciones que más predominan. Para darle vida a la fiesta toma en cuenta los colores vibrantes con notas metalizadas en dorado o plateado o algún color más suave que ilumine y contraste.



¡Que no falten las uvas, los vinos y el champagne!



En Nochevieja, las uvas y las bebidas para brindar son protagonistas. Así que preséntalos como se merecen en una mesa y también estarás decorando. Las uvas siempre están presentes porque por cada campanada, al comer una uva se pide un deseo. Es una costumbre que muchos realizan porque augura buena suerte.



¿A dónde escapar?



En todo el país, los bares y las discotecas están abiertos, y ciertamente, son de los lugares más concurridos después del cañonazo hasta el amanecer. Además, en el país se promocionan conciertos para estrenar el nuevo año.



La ciudad de Santo Domingo que está iluminada ofrece una gama de celebraciones con mucho estilo. Entre las actividades que se realizan están los conciertos gratuitos en el área del Malecón. Esto resulta la escapada ideal para aquellos que desean despedir el año a todo volumen. Pero si te vas a un pueblo o es allí donde vives, los parques y si hay playas, son los lugares de encuentro.



Para recibir el Nuevo Año de una forma más personalizada hay quienes prefieren los hoteles de lujo. Lo aconsejable es reservar con tiempo, ya que la demanda sube y la experiencia que te ofrecen es única por la época.



En la ciudad, la montaña o la playa, tú decides

En la montaña o en la orilla de la playa, también es de las mejores iniciativas que existen, sin que sea necesario bañarse. Existen zonas como Samaná, Jarabacoa, Constanza y Bahía de las Águilas, donde ese contacto con la naturaleza se siente y se vive, por ello, el camping es una excelente opción. En medio de la montaña, hay familias que encienden la llama con una pequeña fogata, mientras la rodean, comen y comparten las mejores historias para despedir el Año Viejo.