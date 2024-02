El psicólogo Mario Minaya comparte técnicas para mantener la calma en medio del tráfico y así evitar caer en el estrés y la ansiedad

En República Dominicana, tapón es sinónimo de congestión vehicular, un caos que, en ocasiones, desencadena emociones contaminantes. La ansiedad que genera ver que el tapón no avanza, desprende una serie de reacciones excesivas como enojo, rabia y hasta ira, entre conductores, autoridades de tránsito y los ciudadanos que convergen en las vías del país caribeño.



En la sociedad actual, nos estamos acostumbrando a vivir a un ritmo frenético, donde la inmediatez se está convirtiendo en una práctica normalizada. Comúnmente estamos ocupados, vamos de un lado a otro con celular en mano, pendiente de las notificaciones de las aplicaciones móviles, las noticias, “las tendencias urbanas”, tratando de hacerlo todo en el menor tiempo posible. Ese ritmo de vida acelerada está provocando un impacto negativo en nuestra salud mental y por qué no, en nuestro comportamiento frente al volante.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a diciembre a 2023, cada año, aproximadamente 1,19 millones de personas fallecen como consecuencia de accidentes de tránsito. Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, muchos de los cuales provocarán una discapacidad. Las colisiones debidas al tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3 % de su PIB.



Sobre el tema, consultamos al doctor Mario Minaya, psicólogo clínico, terapeuta de familia y parejas respecto a cómo podemos transformar la perspectiva de la realidad que nos ocupa con el alto embotellamiento vehicular, quien dijo: “El tapón como consecuencia de tener un vehículo, vivir en una ciudad congestionada, tener muchas ocupaciones y poco tiempo. Estoy conforme con ello, me gusta tener vehículo, vivir en la ciudad, tener ocupaciones. Elijo y, por tanto, trabajo cuidar esas cosas y ser responsable. Una frase sanadora que puede ayudar es: hago lo que puedo con lo que tengo en donde estoy ahora mismo”.



Técnicas para mantener la calma:



Partiendo de los consejos de Minaya, existen algunas técnicas para mantener la calma y puedas disfrutar mientras estás frente al volante, aprovechar tú tiempo al máximo, evitando que te afecte de manera desmedida el atasco en el tapón.



• Anticípate. Planificar tus actividades y la ruta hacia tu destino con anticipación, puede ayudar a minimizar el estrés que generan los imprevistos en el tránsito. Evalúa la mejor ruta para llegar a tu locación utilizando aplicaciones de tránsito en tiempo real y de navegación asistida por GPS. Reserva un margen de tiempo adicional para ayudarte a reducir la ansiedad. Evita las zonas más congestionadas en tu ciudad o provincia.



• Priorízate. Asegúrate de acomodar tu asiento, los espejos y el volante. Verifica que los fluidos de tu vehículo se encuentren en condiciones óptimas. Lleva contigo agua para mantenerte hidratado durante tu trayecto.



• Aprende algo nuevo. Aprovecha el tiempo de tu recorrido para aprender algo nuevo, escuchando un podcast, audiolibros, tu música o programa favorito.



•Baila en el tapón. No puedes controlar lo ocurre a tu alrededor, pero si tu reacción frente a lo que acontece. Utiliza ese tiempo para liberar el estrés bailando tu “playlist” de canciones favoritas, incluso si te animas a cantar.



• Práctica respiración consciente. Practica con frecuencia el hábito de respirar profundamente. Inhala por un segundo y exhala lentamente hasta lograr conseguir serenidad y hacerlo una hábito cotidiano en tus días.



• Conecta con tu espiritualidad. Aprovecha ese tiempo para fortalecer tu paz interior y conexión espiritual, profundizando en la serenidad y tu vínculo espiritual.



• Transforma tu perspectiva. En lugar de ver el embotellamiento en las calles intenta aprovechar ese tiempo para estar en sintonía contigo mismo.



Recuerda que tu reacción ante una congestión de tráfico está en gran medida bajo tu control. Adoptar alguna de estas acciones pueden ayudarte no sólo a mantener la calma, también hará más llevadero el tiempo que ocupas frente al volante, contribuyendo a un mejor bienestar social.

El psicólogo Mario Minaya.

Transformación social

Para ver un cambio en nuestra sociedad tanto para la generación presente como futura, es importante asumir la parte que nos corresponde, aportando nuestro granito de arena desde la formación de las emociones en el seno del hogar, planificar nuestras actividades diarias, hacer una línea de respiro a la improvisación, ofreciendo pequeñas, pero contundentes acciones que apunten a ser soluciones viables a esta complejísima realidad.