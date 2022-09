El Primer Congreso Iberoamericano Contra el Burnout se celebrará entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2023 en Casa de Campo, La Romana



Durante el anuncio del Primer Congreso Ibearoamericano contra el Burnout, la empresaria del sector turístico María Méndez, habló sobre los 16 años que duró sin tomar vacaciones y el extremo estado de agotamiento que sufrió debido a las horas dedicadas a su trabajo sin descanso.



Esta sobreviviente del Burnout, reconoció que en ese tiempo estaba enferma. “Había perdido una conexión con mis hijos, mi esposo, con el mundo exterior. No es fácil tocar fondo. Ahora con este congreso que se realizará entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2023 en Casa de Campo, el objetivo es generar conciencia”.



Para Méndez, también presidenta y fundadora de Vacation Is a Human Right Foundation (VIAHR), entidad organizadora del evento, tomar una pausa siempre es buena, porque nos hemos olvidados de ciertas actividades.



¿Qué es el síndrome de Burnout?



El síndrome de burnout o “síndrome del trabajador quemado” hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador.



En enero de 2022, entró en vigor la última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, donde se establece que el síndrome de desgaste profesional es un problema relacionado con el trabajo.



“Este trastorno repercute y altera la capacidad laboral de las personas. Afecta la calidad del trabajo, la satisfacción laboral, la motivación, el compromiso, el trabajo en equipo y la cohesión, indicó el doctor Ramón Tallaj, embajador de VIAHR y presidente de Somos Community Care, una entidad de salud en Nueva York, EE.UU.



“Reuniremos a cerca de 500 profesionales de América Latina, Estados Unidos y Europa, para debatir sobre las herramientas que permiten compaginar la productividad empresarial y el bienestar personal”, explicó Méndez.



Por otro lado, en el lanzamiento estuvo presente el comunicador Ismael Cala, un estratega de vida y de negocios, que en su intervención, cuestionó sobre el cómo vivimos diariamente. Durante el congreso, Cala impartirá el tema: “Fluir para no sufrir”.