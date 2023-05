Email it

El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje cautivaron durante este pomposo encuentro, en la Abadía de Westminster, con trajes elegantes y apegados al protocolo.



En eventos tan importantes como la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila, hasta los jefes de Estado y diplomáticos saben cuán importante es la moda y la elegancia.



En la coronación que se realizó en la emblemática abadía de Westminster, Londres, Reino Unido, la primera dama Raquel Arbaje, provocó en las redes muchas emociones y confirmó porqué es una embajadora de la moda. En sus infinitas apariciones, ha exhibido una gran conexión entre la moda, la elegancia y el buen gusto.



Empecemos por su sombrero, un símbolo característico de las ceremonias de la realeza. Estos sombreros decorativos y sofisticados, le llaman fascinator, o fascinador en español, los cuales se popularizaron en los años 90. Asimismo, el llevar el color verde en un vestido holgado, cuello tortuga y mangas largas, fue una decisión muy certera.



“Ella fue muy elegante y muy acorde al código de vestimenta para esa ocasión. Me hubiese gustado verla en un traje menos sobrio y más cálido, sin embargo, no dejó de estar muy elegante y sofisticada. Su estilismo, maquillaje y el sombrero, fueron la combinación perfecta. Mientras que su cartera de mano fue un buen complemento”, aseguró a elCaribe el diseñador Sócrates Cabral.



Y así como su esposa, resaltó que el presidente Luis Abinader optó por la elegancia en un traje negro dando a demostrar que conoce cuáles son los códigos para marcar la diferencia.



La reina y el rey



En este momento histórico, los protagonistas fueron muy fiel al protocolo de la realeza. El modisto británico Bruce Oldfield fue la mano creadora del vestido largo estampado de flores silvestre, muy sencillo con paneles plisados y estructura entallada, de la reina consorte, Camila.



“Los adornos del vestido de la coronación de Camila incluyen delicadas guirnaldas de flores silvestres de campos y setos: cadenas de margaritas, nomeolvides, celidonias y pimpinelas escarlata, que representan el afecto del Rey y la Reina Consorte por la naturaleza y la campiña británica”, declaró el Palacio de Buckingham en un comunicado.



Mientras que el monarca británico lució una túnica a modo de camisón de lino blanco y un cuello liso abrochado con un solo botón, destinado a representar un alba sacerdotal. Esta prenda ya la usó su abuelo el rey Jorge VI el 12 de mayo de 1937.



Desde tiaras hasta guantes y sombreros



La familia real e invitados saben sobre estilo, especialmente, cuando se trata de eventos formales. El protocolo del código de vestimenta de la realeza determina que las mujeres deben llevar sombreros en los eventos formales. Y eso, se sigue comprobando en cada evento de la realeza dónde también abudan los guantes y las tiaras.



Invitados que sobresalieron y considerados entre los mejores vestidos



• El presidente de la República Dominicana junto a la primera dama Raquel Arbaje, lucieron traje formal y muy elegantes. El vestido verde de la primera dama es considerado uno de los mejores vestidos del evento.



• Con un traje de dos piezas, en tono rosa, una Pamela, la reina Letizia impresionó junto al rey Felipe quien llevó uniforme militar.



• La princesa de Gales, Kate Middleton, con uniforme militar de gala y una tiara a su altura.



• La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y su nieta apostaron a un total look en amarillo y azul, respectivamente.



• La princesa Mary de Dinamarca, quien llegó junto al príncipe Federico, eligió un abrigo-vestido en color púrpura que ha sido muy aplaudido.



• La princesa Ana, hermana de Carlos III, con imponente uniforme militar de gala.



• La reina Máxima de Holanda, elegantísima de blanco y con pamela.



• La Reina Rania de Jordania, quien llegó junto a su esposo, el rey Abdullah, vistió un atuendo monocromático considerado uno de los mejores vestidos.