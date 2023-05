El Príncipe Harry relegado e ignorado en la coronación del Rey Carlos III

Email it

El Príncipe Harry tuvo un rol bastante desfavorable en la coronación del Rey Carlos III del Reino Unido. Allí, sentado en tercera fila, vió como algunos personajes que ni eran familiares de la realeza, tuvieron un rol más protagónico que el. Por lo que ahora se corre el peligro de que las tensiones entre él y la familia real británica aumenten.

El día de hoy se celebra la coronación oficial del Rey Carlos III. Y desde ya, la polémica se acentúa por completo, comenzando por el rol que ha tenido el Duque de Sussex en este momento tan importante para su padre y su país.

Su hermano mayor el Príncipe William, Kate Middleton, el Príncipe Andrés, los Duques de Edimburgo y sus hijos. Todos ellos tuvieron un lugar más protagónico en la ceremonia que Harry, cosa que podría desencadenar una gran ola de críticas a la realeza.

Además, esto podría ser el momento perfecto para que Meghan Markle, la esposa de Harry, tome aún más distancia de su familia política, misma que parece no estar dispuesta a ofrecerle unas disculpas.

Los medios de todo el mundo estuvieron transmitiendo esta ceremonia, la cuál ha estado repleta de lujos por doquier, e implucó un gasto de más de 130 millones de dólares.

Se prevé que el Príncipe Harry abandone el Reino Unido este mismo día, así lo estuvieron anunciando los diario británicos The Mirror y The Sun, ya que no estará en las próximas celebraciones de la coronación de su padre.