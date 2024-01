Los diseños de Miguel Genao con la experiencia de YHI Spa, dieron vida a la colección “Oceanum SS 24”

El ser arriesgados y no seguir reglas en el mundo de la moda y del arte, les ha permitido a los diseñadores Miguel Genao y a Frank Pérez hacer química, inspirarse y crear colecciones como “Oceanum SS 24”, presentada en colaboración con YHI Spa del Hotel Meliá Punta Cana Beach.



En este encuentro, el diseño distintivo se unió con la serenidad del spa, redefiniendo los estándares de calidad y ofreciendo una vivencia única e inigualable en la industria.



A Genao, esta colección le hace desbordar los sentimientos, ya que lo ha marcado por ser la primera colección que hizo con Frank. “Se hizo desde cero; fueron días en los que amanecimos. Es una colección que aunque pasen años, siempre la voy a recordar”, destacó durante una entrevista con elCaribe.



Esta idea nació luego de que Frank y Miguel visitaran Río San Juan donde los inspiró el atardecer; luego Samaná, donde se enfocaron en detalles marinos, así lo expresó Frank.



“Siento que es algo muy bonito porque Frank se ha dado cuenta del gran artista que tenía dentro, y ha explotado esa vena. También se ha dado cuenta del potencial que tiene, lo que tiene mucho valor sentimental para mí”, destacó Genao.



Desde que la crearon, es una línea que les está abriendo las puertas a grandes cosas. “Mira como estamos hoy en el Meliá, siendo la primera marca dominicana que crea un tratamiento de estética junto a una empresa multinacional. Es algo digno de celebrar, y de lo que todo dominicano amante de la moda tiene que sentirse orgulloso”, dijo.



Inspiración y tonalidades



Con más de 15 colecciones presentadas, y dos proyecciones de moda digital, Miguel Genao se inspira en su gente, en nuestra isla y sus colores. “Quiero que la gente sienta la alegría del dominicano, su talento y la frescura de las prendas”, expresó.



¿Cómo se definen en el mundo de la moda?



Miguel Genao sigue siendo el eterno rebelde. “No tengo miedo a las texturas, a mezclar colores y ver qué puede funcionar. Si es una tendencia, no me interesa seguirla, sino imponerla, sin seguir reglas de nada”, expresó el artista.



Mientras que Frank se define como un director creativo más atrevido que Miguel a la hora del diseño. “Esa es mi esencia; ser más arriesgado de la cuenta. Que la gente se atreva a lucir un look de Miguel Genao y se sienta bien y conforme. Que lo siga llevando en su día a día; eso me encanta mucho”, manifestó Frank.



Lo más difícil



Para Genao lo más difícil es que el dominicano entienda que la moda no es algo banal, sino arte y que transmite un mensaje. “La moda es todo un conjunto de energía, no sólo con Frank y yo, sino también con Víctor, encargado de bordados; Carlos, de fotografía; Brayan, encargado de maquillaje, y otros, porque son propuestas diferentes de todo el mundo”, expresó.



El comienzo de trabajar en conjunto



“Lo primero es que somos parejas y somos socios. Un día estoy en el taller ayudando a una amiga con unos manteles para la celebración de un cumpleaños, lo que nos tenía muy estresados. En ese momento, Frank me dice, pero yo sé coser, y agarró e hizo todos los manteles. Él ha sido una caja de pandora; todavía sigue descubriendo cosas”, subrayó Genao sobre el trabajo que hacen en equipo.



Miguel le fue dando la oportunidad a Frank para que siguiera creando. “Y, en el 2014, lanzamos el primer set de hombres que fue todo un éxito, con la que ganamos un reconocimiento con la mejor colección del año”, concluyó.

Miguel Genao y Frank Pérez.

Fusión de diseños con aroma y relajación

El objetivo del encuentro fue presentar la fusión de los exclusivos diseños del modisto Miguel Genao con la experiencia de YHI Spa, en un tratamiento desarrollado por Arabelle del Pilar Rosario, directora de Spa y Wellness de Meliá Hotels International en República Dominicana. Del Pilar Rosario explicó que esta colaboración une la serenidad de YHI Spa con la distinción de las batas y vendas bajo la firma distintiva de Miguel, a fin de ofrecer un servicio especial que combina lo mejor de ambos talentos, brindando una experiencia de spa sin igual.