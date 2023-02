La psicóloga Heidy Camilo explicó la razón por la que se da este tipo de situación dentro de una amistad

Una situación que se da muy a menudo y puede resultar una bonita historia, dependiendo de la reciprocidad de los involucrados, es cuando los amigos pasan de una amistad a una relación amorosa.

Es algo que se da de manera natural y son varios los factores que hacen que se den este tipo de situaciones.



La psicóloga Heidy Camilo, explicó a elCaribe la principal razón por la que se genera esta idea fantasiosa. Es porque una o ambas partes de la relación amistosa se da cuenta de que los valores o personalidad que tiene la otra persona, son los que quieren en una pareja.



“Hay personas que empiezan siendo amigas, se conocen mucho y establecen unos parámetros de extrema cercanía. Después llegan al punto de darse cuenta de que muchos de los valores que quieren que una pareja tenga, los tiene este amigo o amiga. Esto da paso a un sentimiento más profundo, y más erótico como es el amor y, perfectamente, pueden pasar de la amistad al amor profundo”, explicó.



Agregó que es ventajoso pasar primero por una etapa de amistad, antes de que sean pareja. Esto debido a que se conoce la personalidad del otro, de la forma más honesta. “Como ya son amigos, vamos a decir que eso es un extraordinario aliciente al amor de pareja”.

Cómo llegar al final feliz



El final feliz se da solo cuando ambas partes sienten lo mismo y terminan envueltos en un romance. En cambio, cuando solo uno se enamora la situación podría llevar la relación amistosa a un punto tan tenso que la quiebre. Por eso lo importante es determinar, antes, si verdaderamente es amor.



Varios factores van a influir en si la amistad continuará o no. La doctora manifestó que si la parte enamorada no es capaz de manejar la idea de que la persona que le gusta está con otro u otra, tendrá que marcar cierta distancia.



Cuándo es conveniente alejarse

“Cuando este amigo o amiga tenga pareja o le hable de algún enamorado, la parte que se enamoró va a sentir mucha tristeza por no ser correspondido”, apuntó. “Si no podemos manejar el hecho de que yo sé que mi amigo o amiga del que me enamoré no me elige y esté conociendo a alguien. Si eso me duele, y me molesta, tengo que marcar distancia. Yo no puedo pretender quedarme en el mismo lugar y ocupar el mismo sitial. Porque mi amigo sí tiene una relación de pareja o la va a tener. Si no manejo eso en términos maduros y me desprendo de este amor romántico entonces debo alejarme”, señaló Camilo.



Si eres quien se encuentra en la situación de sentir algo más que amistad por tu compañero, la doctora tiene una sola recomendación para ti. “Plantea muy claro a este amigo o amiga si tus sentimientos están cambiando”.



“Que se dé esa conversación, eso es lo más sano que puede existir. Porque si empiezo a crearme las expectativas idealizadas de que me estoy enamorando de mi amigo y él me ama, y vamos a ser pareja, y nos vamos a casar y vamos a tener muchos hijos, pero el otro no está experimentando lo mismo. Antes de usted comprarse el vestido de novia e imaginarse el cortejo nupcial háblelo con esta persona. Para cortar de raíz si no es recíproco, y si lo es, se crece la relación. Pero tiene que darse desde la sinceridad y la honestidad”, recomendó.



“Una conversación como esa es más que necesaria. Y si no eres correspondido, eso que empezó a nacer como una semillita, sencillamente se cierra antes de que tengamos ese gran árbol de la fantasía. Eso es lo adecuado”.



El mes del amor y la amistad es un buen tiempo para expresar los sentimientos que se tienen hacia otra persona. Eso sí, antes de lanzarte, debes determinar si verdaderamente es amor, un deseo pasajero o una idea loca. Puesto a que si no lo es, podrías incluso correr el riesgo de perder esa valiosa amistad.

¿Es amor o amistad lo que siento por mi amigo/a?

Antes de externar los sentimientos hacia ese amigo o amiga por el que estás sintiendo algo más, es importante identificar y determinar si se trata de amor verdadero, deseo, cariño o pasión. Ver a un amigo siempre nos hace sentir a gusto. Ahora bien, es amor cuando tu mirada siempre busca desviarse hacia esa persona. Otro indicio de que es amor, es cuando buscas excusas para estar cerca de él o de ella. O experimentas una sensación de miedo al hacerte la idea de que esa persona se aleja. También es amor cuando constantemente imaginas momentos con esa persona o idealizas un futuro con ella. No se puede dejar pasar por alto que cuando cambiamos de apariencia y nos preocupamos más de lo habitual por cómo nos vemos es porque definitivamente queremos atraer a la otra persona.