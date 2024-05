En fechas especiales como el Día de las Madres, Nochebuena y Nochevieja, la ausencia de una madre revive recuerdos y provoca sentimientos de tristeza

El mes de mayo se dedica a honrar a las madres con distintos gestos, antes y después del último domingo del mes, día que generalmente se vive como una fiesta. Las flores, canciones, chocolates, comidas especiales y las reuniones familiares forman parte de la celebración. Pero, ¿qué pasa cuando la persona a la que se le dedica esta fecha especial ya no está?



Tanto para quienes ya ha transcurrido algo de tiempo desde el fallecimiento, como para quienes la pérdida es reciente, la llegada de fechas especiales como el “Día de las Madres” se vuelve complicada de sobrellevar, pues podría causar melancolía e incluso algún tipo de malestar al ver la algarabía de las personas que todavía tienen la posibilidad de celebrar con sus madres.



El regreso de los recuerdos acompañados de tristeza



La directora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología, Lucetta Fernández, dice que, a pesar de la creencia de que sólo se sufre en los primeros años de la muerte de un ser amado, cualquier recuerdo, en cualquier momento, nos puede volver a traer esos sentimientos de inmensa tristeza.



Afirma que siempre recomienda expresar lo que se siente. “Hay que llorar, si así se siente. Hay que decir lo que llevamos dentro. Las lágrimas son sanadoras. Es posible que ese primer Día de las Madres sea cerca del fallecimiento, cuando la persona está en pleno proceso de duelo. Lo mejor es expresar sus emociones y, ante todo, recibir el apoyo de quienes le aman, léase familiares y amigos cercanos, lo que yo llamo “la tribu de sostén”, tan importante en esos momentos.



Una herida que estará siempre



“La pérdida de un ser querido es una herida que estará siempre, pero que sana o duele menos a medida que asimilamos la pérdida. Durante el duelo se pasa por fases diferentes, desde el shock y la negación, al enfado y la tristeza hasta llegar poco a poco a la aceptación”, añadió.

Fernández también enfatizó que es importante señalar que las emociones típicas del duelo son rabia y culpa, pero también pueden aparecer frustración, impotencia, miedo, entre otras. “No siempre llevarán un orden lineal y saltarán de una a otra. Por ello, es importante permitirnos sentir y expresar nuestras emociones con personas de confianza, ya que ello nos ayudará a sentirnos mejor”, aconseja.



Efectivamente, vivir esas primeras fechas festivas de las madres son especialmente difíciles durante el duelo para los hijos que han tenido una relación cercana a la madre. Ver la silla vacía de mamá, recordarla, es muy triste. Lo mismo ocurre en fechas especiales como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de ella, o el de los hijos, al extrañar la llamada o la presencia de mamá. La profesional Lucetta Fernández señala que las primeras veces sin esa persona suelen ser especialmente complicadas.



A medida que pasa el tiempo, se recuerda no tanto con tristeza, sino más bien con melancolía, a menos que por algún motivo el proceso de duelo no haya terminado, surjan factores que lo compliquen y el proceso se mantenga a través del tiempo, en cuyo caso es recomendable buscar ayuda.



“Los días señalados o de celebración son especialmente difíciles durante el duelo, sobre todo cuando se resalta la importancia del ser querido que ya no está y que los demás celebran. Es importante, durante este primer año, escuchar nuestras verdaderas necesidades”, dijo Fernández.



“Seguramente el primer mayo sin la presencia de ella será complicado. Estas recomendaciones buscan brindar un apoyo en estos próximos días que pudieran tener un sabor agridulce. La ausencia física es innegable, pero el legado de vida que recibimos de ellas permanece”, concluyó la especialista.

Su legado

