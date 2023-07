La escritora mexicana Eli Martínez lanzó el libro “Crea una pareja a tu medida”, para descubrir el potencial para amar. En septiembre, impartirá “El poder está en ti”

Cada libro tiene una historia desde antes de escribirse. “Crea una vida a tu medida” y “Crea una pareja a tu medida”, de la psicoterapeuta y especialista en empoderamiento personal, Eli Martínez, tienen la suya y van muy de la mano.



En su paso por República Dominicana, la escritora de origen mexicano hizo una parada en el periódico elCaribe, para contárnosla.



Cuando tenía 26 años, Eli se casó con la pareja “perfecta” en la que reflejó todos esos traumas no resueltos y terminó con una depresión.



“Lloraba todos los días. Un día, en el baño, de repente, fue como si Dios me estaba iluminando y me dijera: ‘Eli, tienes dos opciones; o te terminas de hundir o vas para arriba’. Con tres bebés, no me quedaba de otra que ir para arriba”, expresó.



Entre los dos caminos que tenía que elegir estaba el ir a un centro de co-dependientes anónimos (porque estaba casada con un alcohólico) o a un centro de desarrollo humano.



En ese momento, decidió por ella, e ingresó a un centro de desarrollo personal.



Mientras estudiaba conductas de riesgo, es cuando se da cuenta de que es dependiente afectiva, lo que se conoce como co-dependencia. “Para mí fue como un regalo, porque dije ¡Wao!, ya sé qué tengo ¡Por fin!, ya sé por qué no puedo dejar esta relación tan enferma de 20 años”.



De tal manera que el introducirse en el mundo de la psicología le sirvió para salirse de la relación y aprender que la dependencia afectiva es una pandemia en América Latina. “Las mujeres fuimos condicionadas para ser abnegadas, sufridas, generosas, bondadosas, amorosas, ponernos en el último lugar de la fila, y eso evidentemente, genera relaciones muy asimétricas donde uno da mucho y el otro poco o nada”, afirmó.



En sus años de estudios, aprendió sobre desarrollo humano, psicoterapia para parejas, conductas de riesgo, y cuando se recuperó emocionalmente se dedicó a acompañar a muchas mujeres.



“Ha sido un camino maravilloso. El ver que una mujer empieza a poner límites, a amarse, a respetarse, a ponerse en primer lugar, genera relaciones mucho más equilibradas, mucho más sanas”, dijo sobre su experiencia.



A partir de ahí, la vida le empezó a abrir todas las puertas a Eli. “Sanada emocionalmente y recuperada de mi dependencia afectiva, las puertas económicas y del éxito se me empezaron a abrir cada vez más”, compartió.



En América Latina, “hay mucha codependencia, porque fuimos condicionadas a ser buenas, a actuar como mamá del marido, a no respetarnos, a no ver las necesidades, a amar desmedidamente, a tener ese amor idealizado, donde él va a cambiar por mí y a sentir que no soy nada sin su amor. Comentarios como este tipo, hace que se creen relaciones sumamente disfuncionales. Además, un dependiente afectivo, los personajes que va a elegir son psicópatas, narcisistas, adictos, depresivos, Peter Pan (el niño que no quiere crecer), locos, manipuladores…”, compartió la escritora.



Al hablar de una adicción comportamental, el primer paso, según Eli, es derrotarse, que significa aceptar que tu relación te genera más sufrimiento que placer; aceptar que has tratado de hacer todo para que el otro cambie (chantaje, victimización, amenazas, castigar con el desprecio, enfermedades). “No puedo culpar del todo a mi ex pareja porque también lo manipulé, también hice cosas, también lo lastimé. El hacerte responsable es lo que permite que salgas de esa dependencia, que te hagas cargo de ti”, destacó.



Es a raíz de su experiencia que nacen estas obras, “que son una propuesta de lo que a mí me funcionó y que puse en práctica”. “Crea una vida a tu manera, es un libro de trabajo para las personas que quieran empezar a conocerse. Mientras que Crea una pareja, es para trabajar los aspectos más profundos y de raíz de las relaciones de pareja hasta aspectos del día a día que no te permiten fluir en el amor”, manifestó Eli.



Eli regresa al país en septiembre para impartir dos entrenamientos en el evento “El poder está en ti”. “El primero es “Vuélvete irresistible”, para seducir, atraer y mantener el proceso de seducción y el segundo “Reprogramación para el éxito y la abundancia”.



El encuentro se efectuará el 8 y el 9 de septiembre en el Hotel Jaragua.

Un encuentro

