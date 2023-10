En su octava edición, nueve chefs tienen la encomienda de preparar y producir platos con temáticas especiales

“La cocina es ciencia y nuestra creatividad la convierte en arte. Los cocineros somos quienes transformamos el universo en placer que alimenta y da vida”, es la frase que caracteriza al chef de origen gallego y dominicano, Francis Pena, y que se quedó en la memoria de los que disfrutábamos de la inauguración de la semana gastronómica Culinary Week 2023, celebrada en el Barceló Bávaro Grand Resort.



En esta octava edición, durante siete días, son nueve los chefs encargados de cautivar a los comensales con los sabores de la comida italiana, española, internacional, mediterránea, mexicana, francesa y caribeña gourmet.



Sobre ello, Zarina Montalvo, directora comercial de la cadena hotelera, expresó que “la Culinary Week refleja el énfasis de Barceló Bávaro Grand Resort en proveer a sus clientes de las mejores experiencias, incluida la gastronómica, que ya es parte de su esencia”.



Los protagonistas encargados de la semana culinaria



Steve Provost, chef venezolano, estuvo el lunes en el restaurante La Comedie preparando la cena francesa. Según Provost: “La cocina no se puede separar de quien la haga y donde se consuma”.



Fancis Pena, fue el chef encargado de la cena con temática española en el restaurante La Fuente. Mientras que Miguel Sánchez Navarro, dedicará hoy sus platos a la gastronomía mexicana en el restaurante México Lindo.



La semana continuará el jueves 19 en el restaurante Chez Gourmet, donde el chef Cristóbal Martos se adentrará en la gastronomía mediterránea. El viernes, habrá cocina caribeña de la mano de Roberto de la Cruz, Hilario Martínez y Nelson Minaya en el Restaurante El Coral.



Los sabores internacionales serán el sábado en el Restaurante Chez Gourmet a cargo de Gabriel Occelli. Y para cerrar la semana, los comensales disfrutarán de una cena inspirada en la cocina italiana a cargo del conocido chef Nicolás Frigerio del restaurante Nipau.

Algunos de los protagonistas detrás de la semana gastronómica. Fondant de plátano maduro.

Una inauguración gastronómica diferente

Durante la inauguración del evento, Sula Sommelier explicó la diferencia entre las denominaciones cava (vino espumoso de calidad), prosecco (un vino espumoso seco) y champagne (vino espumoso). “Ojo, que las tres tienen denominaciones de origen, que quiere decir indicación geográfica que aseguran la calidad del vino espumoso y que tiene normas: uvas específicas, porcentajes, método de elaboración y más”, dijo. Además, explicó los términos brut nature, brut y extra brut. “Mucha gente entiende que nos habla de la calidad, y no es así. Lo que me indica es el nivel de azúcar que tiene, el brut nature es el más seco. Si una persona está en dieta o diabética, lo ideal es que su vino diga brut nature, porque no tiene azúcar añadida”, resaltó. Mientras que el brut es el que recomienda para las fiestas navideñas, porque ni es tan seco ni tan dulce.