En 2022 entraron al programa, fueron capacitados en Panamá y crearon un proyecto para el control de plagas

El avance de la tecnología sigue en crecimiento, entre innovaciones y tendencias, lo que hace que sean cada vez más demandantes los talentos digitales.



Para encontrar talentos y visibilizarlos en el programa “Semillas para el Futuro”, la marca Huawei ha tenido que tocar las puertas de las universidades. Así dieron con Hilary Robles y Omar Sánchez, dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), que fueron seleccionados junto a otros 18 estudiantes del país para capacitarse en temas vinculados al mundo de las TIC, 5G, inteligencia artificial, la nube, fibra óptica y digital power.



Durante un encuentro con la prensa, ambos decidieron contar su experiencia.



¿Cómo entraron al programa?



Eran las 10:00 de la noche cuando Omar Sánchez se encontraba en la universidad tomando una clase. Estaba cansado y ese día se enfrentaba a un examen “piedra”. En un momento de la clase, su profesor les habló sobre participar en el programa. La mayoría no estaba interesada, pero este estudiante de ingeniería en ciberseguridad decidió dar el paso y mandó los requisitos a través de un correo.



Mientras que a Hilary Robles, estudiante de ingeniería comercial, le llegó un correo por parte de la universidad con información sobre el proyecto. Ni Hilary ni Omar tenían las expectativas muy altas, porque no conocían bien el programa y desconocían a qué se iban a enfrentar.



A los dos meses de aplicar, ya estaban en Panamá para vivir en nueve días una experiencia que les cambiaría a nivel profesional y personal.



Del programa, Omar aseguró que adquirió muchos conocimientos, sobre todo, aprendió dos lecciones de vida que se le quedarán para siempre.



La primera es que el que no intenta y no arriesga, no gana. La segunda la obtuvo con la conexión con muchos estudiantes dominicanos y extranjeros.



“Al principio veía el programa como una semilla en la que quería crecer como persona, y eso está bien; pero después entendía que no puedes tener un jardín de flores con tan solo una semilla, porque se necesitan muchas, y esa fue una lección muy importante que aprendí con muchos de mi compañeros”, manifestó Omar sobre su experiencia.



“Aprendimos cómo hacer un pitch de un proyecto de tres minutos (una presentación breve en la que describimos una empresa, sea cual fuere su actividad, y sea cual fuere el estado de desarrollo de la idea de negocio) y cómo vender una idea en segundos”, explicaron los jóvenes.



Además, dentro del programa tuvieron la oportunidad de realizar un proyecto para eliminar plagas que dañan las cosechas en República Dominicana. “Es un proyecto que todavía sigue en prueba, y estamos buscando aprobación. Ese es uno de los pilares más grandes que nos ha dejado el programa”, explicó Omar.



Estos estudiantes seleccionados compartieron capacitación en el 2022 junto a jóvenes de otros países de la región de Centroamérica y el Caribe, lo cual les ha permitido sumergirse en una aula interactiva y dinámica, en la que se organizan discusiones de grupos, debates y mesas redondas, que garantizará un intercambio cultural.



¿Cómo participar?



Las inscripciones están abiertas a estudiantes universitarios o recién licenciados de cualquier origen académico de universidades públicas y privadas de los siguientes países: República Dominicana, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Venezuela, de hasta 30 años, que tengan manejo del idioma inglés, excelente expediente académico, interés en la cultura China, y estén dispuestos a participar en un proyecto y una competencia global.



Los interesados pueden inscribirse hasta el 31 de agosto a través de su universidad o registrándose en el link https://forms.gle/iGWAUpNEhL9iXzur7.



Requisitos de inscripción



Un currículum con una transcripción o los documentos correspondientes, que prueban los registros académicos del candidato. Un video personal de hasta tres minutos que refleje su interés en apoyar en el desarrollo digital de su país a través de la realización de proyectos utilizando las TIC como herramientas principales, su interés en conocer acerca de diferentes culturas China y entusiasmo por aprender de las nuevas tecnologías y tendencias del mercado de las TIC.

Experiencia

