Si tienes muchos sombreros y no sabes qué hacer con ellos, utilizarlos en la decoración es una gran idea

En un país rodeado de playas y donde sale un sol radiante, sin temor a equivocarme, en toda casa debe haber algún sombrero. El otro día no encontraba dónde colocarlos, pero se me ocurrió la idea de que con ellos se puede decorar aunque forme parte de las piezas de vestir. Es muy raro encontrar un espacio decorado con sombreros, pero no imposible. Buscando en internet, encontré algunas ideas para ordenarlos y, que así, formen parte de la ornamentación de los espacios.



¿En la sala o en la habitación? En el lugar que elijas puedes lograr una linda ornamentación. La manera más común de decorar con sombreros es la de colocarlos en percheros, ya sean horizontales o verticales.

En cualquier caso, el perchero no es exclusivo, porque también pueden colocarse sobre un cabecero de cama o en cualquier rincón de la casa.



Si lo que queremos es crear un punto focal interesante, ya sea en esta zona de la casa o en otra cualquiera, lo ideal es juntar varios sombreros en forma de conjunto, combinados con cestas y colocarlos en un perchero de pared vertical con múltiples ganchos.

Una forma de decorar con pocos sombreros es colocarlos a distinto nivel, ya sea en forma triangular o de zigzag.

Los tamaños y las formas cuentan



Jugar con los tamaños y las formas, mezclar diferentes tonalidades de colores o crear contrastes con los materiales de los que está compuesto el perchero son maneras diferentes de crear pequeños conjuntos de sombreros para decorar una pared.



Si lo que queremos es centrar el foco en una pared concreta, otra manera original de decorar con sombreros de paja, es utilizar éstos como elemento repetitivo a lo largo de ésta, aportándole carácter y más protagonismo, haciendo que nuestra estancia cree una identidad única.