Las festividades navideñas y de fin de año desencadenan estrés, miedo y depresión en muchas personas

Sí, las fiestas navideñas traen consigo mucha felicidad, sin embargo, también generan tristeza, miedo y mucho estrés. Cuando llega el mes de diciembre hay quienes desean que “pase rápido” para liberarse del estrés que este mes les provoca.



Al conversar con la psicóloga clínica Laura Guzmán sobre el tema, resaltó que esto se debe a muchos factores que van desde sentir la presión por la compra de los regalos navideños hasta la falta de un ser querido.



“Para algunas personas resulta una locura el mes de diciembre. Existen muchos factores que pueden generar estrés en las personas. Por ejemplo, en las fiestas navideñas aumentan los compromisos sociales; la invitación a fiestas por parte de amigos, familiares y compañeros de trabajo, lo que no todo el mundo maneja de la misma manera. Y, aunque la economía se dinamiza, la compra de los regalos navideños también pueden desencadenar mucho estrés, además de los tapones que se generan en la ciudad”, expresó la especialista.



Síntomas que se experimentan



Según Guzmán, los síntomas que puede experimentar una persona aquejada por estrés son insomnio, dolores de cabeza, musculares y estomacales; así como preocupación excesiva, inquietud y más.



“Todas las personas experimentan estrés y a veces puede ser abrumador. Tú puedes correr el riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad si sientes que no puedes controlar el estrés y si sus síntomas interfieren en tu vida diaria y no te permiten hacer cosas”, resalta.



Para disfrutar de los días de fiesta, la galena dice que lo mejor es: “Utilizar presupuestos realistas para las compras. En caso de ir de tiendas o centros comerciales, es mejor hacerlo en horas tempranas de la mañana para evitar aglomeraciones y evitar situaciones estresantes. Cuando estemos en una reunión familiar, hay que evitar temas que generen discusión o sean comprometedores”.



En ese mismo sentido, es recomendable priorizar las tareas e intentar sacar de tu lista aquellas que causan desgaste y que son innecesarias.



Organízate para no dejar todo para última hora, ya que, de lo contrario, puedes sufrir estrés y ansiedad.

Finalmente, Guzmán destaca que la clave está en la moderación y el equilibrio. “Dormir lo suficiente, practicar ejercicio moderado e intentar regular la dieta durante esos días evitando los atracones que no nos ayudan en nuestra salud ni en procesos de ansiedad”.