La elección de los juguetes debe ser cuidadosa para propiciar un desarrollo sano y evitar riesgos como asfixia

A la lista de peticiones que los niños les hacen a Melchor, Gaspar y Baltasar para el Día de los Santos Reyes se les han añadido muchas nuevas y otras han sido desplazadas. Los ataris, aros, teléfonos de juguete, barbies, bicicletas, patines, juegos de cocina, carritos, superhéroes, eran de los favoritos para los niños, hoy en día, los gustos siguen variando, los aparatos tecnológicos lideran la lista. Al conversar con tres padres de niños de entre 1 y 3 años, expresaron a elCaribe que prefieren juegos instructivos como los rompecabezas, pizarras y libros ilustrativos. Asimismo, pelotas, bicicletas y vehículos eléctricos.



Además, resaltaron los gustos de sus hijos por los teléfonos inteligentes y tabletas por las aplicaciones de juegos.



La elección de los juguetes



Como los juguetes son una parte divertida en el desarrollo de los niños también hay que destacar que pueden venir con riesgos asociados, por lo que la elección no debe ser una decisión a la ligera, explicó la psicóloga Aby Morel.



“El atragantamiento y la asfixia por aspiración son riesgos importantes para niños de hasta tres años de edad, que tienden a llevarse objetos a la boca. Por eso, es importante que los padres revisen la seguridad de los juguetes de sus hijos y los supervisen mientras jueguen”, explicó Morel.



Hay que señalar que entre las advertencias que se hacen cada año, figura la de no regalar juguetes como armas, sin embargo, aún hay familias que la ignoran. “Éstos pueden incitar a comportamientos no saludables como la violencia”, hizo énfasis Morel.



Al comprar en los comercios, fíjese en lo siguiente:



•Verifique el etiquetado, que debe contener las siguientes indicaciones: nombre del producto o marca comercial registrada; identificación del fabricante, importador o distribuidor; restricciones de edad (sobre todo, los juguetes no recomendados para menores de tres años deben tener una leyenda con esta advertencia y también el peligro específico por el que se aplica dicha precaución); instrucciones de uso, de seguridad y de utilización del juguete; las indicaciones deben aparecer siempre en español independientemente de que se especifique en otros idiomas.



• Compre en establecimientos especializados y de confianza, en los que el personal podrá ayudar a escoger un producto adaptado a sus necesidades.

• Evite las prisas de última hora y las ofertas “gancho” que pueden llevar a compras innecesarias.

• Tenga muy en cuenta la edad y las preferencias del niño, no las suyas.

Hay que leer las instrucciones de montaje y funcionamiento y, si es posible, comprobar que funciona correctamente antes de entregárselo al niño.

Etiquetas

Lea siempre las etiquetas para asegurarse de que el juguete es adecuado para la edad de su hijo.

Advertencia

Año tras año, los especialistas en la salud mental advierten sobre no regalar juguetes bélicos, porque incitan a comportamientos violentos.