El consumo de esta planta en té o infusiones revive su popularidad gracias a sus numerosos beneficios

El consumo de la flor de Jamaica vuelve a estar de moda por sus múltiples beneficios para la salud. Ésta contiene propiedades antioxidantes, es antiflamatoria, tiene efecto diurético y es rica en vitamina C, la cual ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Además, son una buena fuente de vitaminas, minerales, fibras y fitoquímicos, aseguró elCaribe la nutrióloga Keila Guzmán.



¿De dónde viene la flor de Jamaica?

La flor de Jamaica es originaria de África, conocida científicamente como hibiscus sabdariffa, pertenece a la familia de las malváceas. Es cultivada en regiones de clima tropical . México es de los países más productores.



¿Cuáles son sus propiedades y cómo ayudan nuestro organismo?

Sus propiedades antioxidantes, especialmente antocianinas, ayudan a combatir los radicales libres que reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Tiene además propiedades antibacterianas y antiflamatorias. Asimismo, ayuda a reducir los niveles de glicemia en sangre; tiene efecto hipotensor atribuido a su acción como vaso relajante; previene la aparición de enfermedades cardiovasculares; fortalece el sistema inmunológico; relaja el sistema nervioso al contener flavonoides y mejora el sistema gastrointestinal.



¿Qué beneficios nutricionales aporta a sus consumidores?

Aporta vitaminas C, A,B1,E; minerales como el calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo y zinc; y fibras dietéticas.



En té, infusiones o jugos, ¿cómo recomienda consumirlo?; ¿por qué?; ¿existen otras formas de consumo?

En todas opciones, pero en infusión es mejor, sea fría o caliente, ya que se preservan mejor todo los nutrientes.



Existen otras formas de consumo como helado, gelatina, mermeladas, tacos y ensaladas.



¿Puede mezclarse con otras hierbas o es preferible preparar el té o la infusión solo? En caso de que se pueda, ¿con qué otras hierbas?

Sí, puede mezclarse con otras hierbas como el laurel y la canela.



¿Quiénes no pueden consumir la flor de Jamaica?; ¿a qué se debe?

Los pacientes que sufran de hipertensión o que tengan problemas renales; las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.



¿Con qué frecuencia aconseja su consumo y qué cantidad de ingesta?; ¿Existe una hora en el día dónde es más favorable consumirla?

La frecuencia de consumo recomendada y la cantidad es de 1 a 2 veces( 2 tazas al día), luego del almuerzo para aprovechar su efecto digestivo, y antes de dormir como relajante, porque mejora la calidad del sueño. No se recomienda realizarlo de manera continua debido a su efecto diurético y hipotensor.



¿Qué receta recomienda para su preparación?

Infusión de flor de Jamaica con canela



Ingredientes



1 litro de agua

1 varita de canela

1/3 taza de Flor de Jamaica



Preparación



Ponemos a calentar el agua, cuando empiece a hervir añadimos la canela; se deja hervir unos minutitos y luego se añade la flor de Jamaica. Tapamos y apagamos y se deja reposar por 5 minutos.