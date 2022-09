Email it

Entre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares están: la falta de inactividad fisica, el sobrepeso y la obesidad. En promedio, 32 personas mueren cada día por esta causa en el país, según un reporte realizado en 2020 por Indicadores Básicos de Salud del Ministerio de Salud.

“La enfermedad cardiovascular (ECV), que afecta el corazón o los vasos sanguíneos, sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. Es un panorama que es desalentador debido a que podría prevenirse o controlarse. Hay que evitar el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, entre otros factores de riesgo”, explicó el doctor Rony Calderón, gerente médico de Sanofi.

Precisamente, de acuerdo con la Federación Mundial del Corazón, las ECV causan más de 18.6 millones de muertes al año. Es decir, 2,153 cada hora (36 por minuto). De éstas, el 85 % se debe a enfermedades coronarias y cerebrovasculares que afectan, principalmente, a países de ingresos bajos.

La inactividad física, entre los factores de riesgo

Aun conociendo los beneficios de los ejercicios para la salud, muchas personas encuentran cualquier excusa para no realizarlos. Ya sea porque hace mucho calor, por pereza o porque no tienen tiempo. “Las personas que no hacen ejercicios tienen entre un 20-30 % más de probabilidades de morir prematuramente que aquellas que sí lo practican. La inactividad física, es la responsable del 5 % de las enfermedades cardiovasculares”, aseguró el doctor Esteban Coto.

Un corazón más cargado

El sobrepeso u obesidad, según Coto, hacen que el corazón trabaje mucho más. Ésto se vincula con la enfermedad coronaria por su impacto directo sobre el colesterol, además de ser la causa de la apnea del sueño, provocando a su vez cardiomiopatía.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, el sobrepeso u obesidad se ha triplicado desde los años 70 hasta la actualidad, alcanzando niveles epidémicos y afectando a personas de todas las edades.

La región de las Américas con más prevalencia

La región de las Américas tiene la mayor prevalencia a nivel mundial, pues un 62.5 % de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, consecuencia del aumento de consumo energético versus calorías gastadas, cambios constantes en los hábitos alimenticios, poca actividad física y múltiples variaciones ambientales y sociales, combinadas con el poco desarrollo en áreas de salud de algunos países.

Según Coto, director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe, existe de forma general una falta de “conciencia” e información hacia las enfermedades cardiovasculares, por lo que invitamos a la población a que estén alerta, que realicen chequeos médicos, realicen ejercicios, coman sano y conozcan esos números que pueden ocasionar graves problemas de salud. l jessica Bonifacio