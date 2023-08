El error más común es autodiagnosticar a niños



El dengue es una de las enfermedades más comunes en la República Dominicana debido a su carácter endémico, y otros factores que influyen en que el mosquito que lo transmite, Aedes Aegypti, pueda reproducirse con facilidad. Dentro del grupo más vulnerable se encuentran los niños. La pediatra e infectóloga, Madelin Reynoso, explicó durante una entrevista a elCaribe, los diversos factores que deben tomarse en cuenta para evitar un desafortunado desenlace y los errores que no se pueden cometer a ninguna costa.



¿Qué tan vulnerables son los niños ante esta enfermedad?



Como todo en medicina, siempre son los extremos de la vida, los envejecientes y los lactantes menores de dos años. En esta condición en específico, es más frecuente que se vea en grupos por debajo de los 20 años. Hay cuatro serotipos de dengue y ya para los 20 nos ha dado los cuatro serotipos de dengue. Cada vez que te da un serotipo la próxima vez es peor, solo te puede dar cuatro veces, pero cada vez que te sensibilizas con un serotipo, el próximo suele tener una evolución más desfavorable.



¿Cuáles son los errores comunes cometidos por los padres?



En el argot popular de los más terribles y que causan más problemas, es el que mediquen al niño en la casa. Tientan la temperatura con las manos y eso no es un predictor de fiebre, hay que ponerle su termómetro. Tenemos un niño con fiebre y lo primero que hacemos es darle acetaminofén con horarios, si haces eso no sabrás cuando cayó la fiebre y no vas a identificar los signos de alarma y si no se da cuenta de eso llegará muy tarde a emergencias y va a ser muy difícil que nosotros recuperemos a ese paciente. Otra cosa es que ante las sospechas de dengue, creen que tienen las plaquetas bajitas y le dan ají morrón con guayaba, eso es un mito que no sube las plaquetas e irrita el estómago, y va a pasar que el niño con ese trago malo va a vomitar y va a prolongar el estado de deshidratación y su condición puede agravar. También pensar que porque están haciendo un cuadro febril y lo han hecho otras veces, se quedan hasta tres días, el niño se desploma en casa y cuando lo llevan o no tienen presión.



¿Cuáles son los signos de alarma?



Dolor abdominal intenso, mareo, vómito, cambios neurológicos, inapetencia, sangrado nasal y vómito frecuente, en cualquiera de estos escenarios se debe acudir a emergencias.



¿Cuáles enfermedades tienden a confundirse con el dengue?



El dengue tiene una manifestación clínica muy trivial, tiende a confundirse desde un cuadro de leptospirosis, malaria hasta en un cuadro de faringoamigdalitis, es muy frecuente y ¡ojo con eso!, porque a veces el niño con fiebres altas o cualquier virus inflama y enrojece esa zona y no quiere decir que tenga faringoamigdalitis. También se puede confundir con gastroenteritis, por los vómitos y las evacuaciones líquidas.



¿Cuáles recomendaciones deben tomar en cuenta los padres?



Si tiene un niño con fiebre de entre 4 a 48 horas, come bien y no está deshidratado ni mareado, acuda a su consulta ambulatoria. Hay un porcentaje muy alto de dengue detectado por consulta y hemogramas. Si hay algún dato de alarma, uno se los explica a los padres y se ingresa. El tema es que los padres no van, acuden sólo a las emergencias cuando ya el niño está muy descompensado. Si usted desde el primer día va a su consulta y se le da un seguimiento oportuno, puede garantizar la estabilidad de ese niño hasta el final de la enfermedad.



Algunas recomendaciones a los padres para evitar la exposición…



Lo correcto es que eliminemos los criaderos en la casa. En los niños utilizar ropa que los cubra y en los lugares expuestos ponerles repelente. Si van a estar en un lugar donde es difícil controlar los mosquitos entonces utilizar mosquiteros a partir de que cae la tarde y la noche. Sobre todo en la tarde, ya que es un mosquito muy versátil y que le gusta picar en la tarde.



¿Cuánto dura el dengue en el cuerpo?



No dura más de 7 días, claro hay pacientes que se complican y si llegan a intensivo se prolonga el tiempo, pero no por el dengue en sí, sino por las complicaciones.



¿Qué considera usted que los médicos deben entender sobre el dengue?



Algo importante es que nosotros los médicos, tenemos la mala costumbre de pensar que las cosas de antes son igual que las de ahora, las enfermedades evolucionan, y el dengue no es la excepción, antes pensábamos que había que esperar tres días de fiebre para hacer un hemograma al niño, no, el dengue ahora está tan versátil, que pudiera ser que un niño a la 48 horas ya tenga disminución de las plaquetas, de los glóbulos blancos, ya tenga expresión clínica de gravedad, fase crítica, así que tan pronto un niño tenga expresión clínica de dengue, háganle su NS1 o hemograma.