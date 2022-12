Email it

Más allá de la sala, realizar la cena en otra parte de la casa -como la terraza- será mucho más divertido

El 24 de diciembre el calendario en República Dominicana marca la fecha en la que los miembros de la familia se reúnen para disfrutar de ricos platos por la cena de Nochebuena.



Más allá de lo que esté encima de la mesa, la esencia de la Nochebuena, es compartir con la familia. Tradicionalmente este encuentro se celebra en la sala del comedor y con los platos colocados encima de la mesa.



Que sea lo tradicional no quiere decir que sea mandatorio. Si este año quieres irte más allá de lo que es común y lo que está establecido, elCaribe te comparte algunas ideas que harán que la familia pueda disfrutar y compartir en un escenario distinto y que definitivamente marcará una cena diferente.



¿Qué tal sería ambientar el exterior para disfrutar la cena desde el patio de la casa? Esta opción trae consigo beneficios como disfrutar de un espacio más amplio y la facilidad de moverse, bailar y jugar después de comer.



Otra buena opción, que te dará la oportunidad de sentir la brisita de estos tiempos, si tomamos en cuenta de que podría ser un espacio más reducido, es la terraza. Con luces navideñas y decoración alusiva, hará que sea una experiencia más íntima y diferente.



Para los más atrevidos y ecológicos, cenar en el patio y dentro de tiendas de acampar, puede ser algo que suene diferente, pero es una buena opción para quienes quieren intentar algo más sencillo, al aire libre, disfrutando de la naturaleza y compartiendo con amigos.



Si la intención es hacer algo diferente, pero la idea de cenar fuera no te convence, puedes optar por hacerlo dentro del hogar, realizando una especie de picnic navideño para la cena del 24 de diciembre. Es una divertida y atípica idea. Decorando de manera diferente el espacio, ambientandolo con luces navideñas, manteles y cojines con colores de la época, lograrás el ambiente perfecto.



Actividades para después de la cena



No importa si es fuera o dentro de la casa, si muchos o pocos miembros de la familia, compartir es el objetivo.



Luego de cenar, para seguir la fiesta que unifica a la familia se pueden realizar algunas actividades para reír juntos. Para las familias con espíritu fiestero, ambientar una pista de baile es lo tradicional, pero pueden hacerlo más divertido con concursos a la pareja que mejor lo haga, a la más coordinada o la más divertida.



Otra buena opción son los cantos después de comer. Un karaoke para cantar en familia música de la época e ir haciendo ambiente para recibir la Navidad que llega al día siguiente.



Juegos de mesa, físicos o dinámicas, como dominó, twister o un intercambio de regalos, harán de la Nochebuena en casa, una experiencia divertida, diferente y memorable.

