La entomóloga Candy Ramírez fue la investigadora que reportó el primer registro en el país esta especie

Tras presentarse el primer registro de la avispa polinizadora de Ficus religiosa en el país, hallazgo que fue reportado por el Museo Nacional de Historia Natural, realizo un acercamiento con la entomóloga Candy Ramírez, la mujer que estuvo tras este descubrimiento.



Los Ficus pueden desarrollarse sobre especies nativas o endémicas; además, su crecimiento sobre edificaciones con valor histórico puede causar daños irreparables, como es el caso de la Zona Colonial. La presencia de esta avispa, que es un polinizador específico de estos árboles, significa que estas plantas se están reproduciendo por semillas y no solo por plantación intencional, de ahí la importancia de este descubrimiento.



Para dar continuidad a las investigaciones que empezaron con su tesis de licenciatura, que tenía como objetivo determinar la composición de especies de avispas Agaonidae en tres especies de Ficus en el Mirador Sur, Ramírez se quedó con la inquietud de buscarla, debido a que en aquel momento la especie de Ficus no estuvo presente en el área estudiada, pero ella persistió con la investigación de las avispas de los higos.



Cuando Ramírez encontró la planta, lo primero que hizo fue constatar que los siconos, un tipo especial de estructura que se encuentra en plantas como las higueras, estuvieran pegados al árbol, debido a que, cuando no hay polinizador, este se cae de la planta, como sucede en el laurel que está por toda la ciudad. Luego revisó que los siconos tuvieran signos de que las avispas estaban presentes.



“Esto se verifica revisando una abertura que presenta el sicono cuando las avispas salen de él. Después de esto, toca esperar hasta que el sicono madure y las hembras de las avispas estén listas para salir y recolectarlas en alcohol al 70 %, para posteriormente llevarlas al laboratorio para trabajar en la identificación”, explicó Ramírez, investigadora del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas Prof. Rafael M. Moscoso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.



importancia de este descubrimiento



Candy indicó cómo este hallazgo contribuye a la comprensión de las dinámicas ecológicas del país y a la conservación de sus ecosistemas. Dijo que la importancia de este descubrimiento radica en el hecho de conocer nuestra biodiversidad, la cual está intrínsecamente conectada entre los ambientes y especies que dependen unos de otros para vivir.



“El tema de conservación de la biodiversidad debería ser relevante para nuestro país, como lo está en las agendas internacionales, porque la biodiversidad proporciona muchos servicios ecosistémicos que, si bien son poco valorados, son esenciales para nuestro bienestar y el de futuras generaciones”, dijo la entomóloga.



Acerca de los pasos que seguirá la investigación, se documentarán las interacciones que se están realizando dentro de los siconos de Ficus con las especies no polinizadoras en esta planta.



Dado que la especie Platyscapa quadraticeps es una especie introducida que pertenece a la familia Agaonidae y que poliniza a la Ficus religiosa, le pregunto: ¿qué riesgos potenciales podría representar para las especies nativas o endémicas de polinizadores en el país? Nos dice que, hasta el momento, esta especie de avispa no representa ningún riesgo para las especies de avispas endémicas o nativas, porque los Agaonidos habitan en un nicho que solo ellas pueden ocupar, por lo tanto, no existe competencia con nuestras especies.

La avispa polinizadora.

Desde joven, Ramírez se apasionó por los insectos; lo que más le gusta de ellos es su morfología, además de que “al trabajar con ellos nunca hay espacio para el aburrimiento, debido a que ellos pertenecen al grupo de animales más diverso que existe. Los insectos realizan múltiples servicios ecosistémicos como la polinización, el control de plagas, son descomponedores de materia orgánica, sirven de alimento para otras especies, entre otras cosas. En esto es contundente y dice: “Si se conoce y documenta la entomofauna, se descubren las interacciones que tienen lugar en nuestros ecosistemas, algunas como este caso que son tan complejas y especializadas; más que tenerles miedo y repulsión, deberíamos ver a los insectos como nuestros aliados”.



También argumenta: “Este descubrimiento significa mucho para mí porque es la evidencia de que la naturaleza no tiene fronteras; no esperaríamos que una avispa tan pequeña que se encuentra al otro lado del planeta estaría hoy en una isla en medio del océano como es República Dominicana”.